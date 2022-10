Las mejores casas de apuestas eSports 2022

Descubre las mejores casas de apuestas de eSports donde apostar en España. Explora los juegos más populares y ¡empieza a apostar ya aquí!

En los últimos años se ha generado un gran auge de los eSports. Se trata de una industria que cuenta con ligas organizadas, campeonatos mundiales, jugadores profesionales, millones de aficionados y transmisiones espectaculares en distintas plataformas. Por toda esta popularidad las apuestas de eSports se vienen convirtiendo en tendencia y ganando cada día más presencia en la sociedad según esta guía detallada de Estafa.info.

Las 5 mejores casas de apuestas eSports - 2022

Betway ✪ El mejor catálogo para apostar en vivo

Wanabet ✪ Genial para apostar a ligas de fútbol virtual

Codere ✪ Ideal si buscas un gran nº de mercados

Betsson ✪ Brutal para apostar al mundial de Dota 2

Sportium ✪ Perfecto si quieres apostar al mundial de LoL

Apuestas eSports en Betway

Al hablar de las apuestas eSports no hay duda de que una de las empresas más importantes es Betway. Esta casa de apuestas fue pionera en este mercado. Actualmente brinda un espacio muy importante a los diferentes torneos que se realizan en todo el mundo.

Betway ofrece una amplia variedad de opciones, además de cuotas muy interesantes en las diferentes Ligas. Resalta principalmente la gran sección que se consigue en su plataforma, que cuenta con pronósticos de profesionales, diferentes promociones, así como consejos para apostar en los deportes electrónicos.

En Betway se cuenta con transmisiones en vivo de las Ligas y se pueden apostar tanto en pre-partido como en directo. Esta casa de apuestas incluso patrocina a algunos torneos como DreamHack Masters, algo que sin duda demuestra que se encuentran muy involucrados en este mundo de los eSports.

Se pueden realizar apuestas en diferentes juegos como CS:GO, Rainbow 6, Dota 2, League of Legends, Overwatch o Call of Duty. Vale destacar que Betway acepta varios métodos de pago, además tiene disponible una app para Android e iOS.

Apuestas eSports en Wanabet

Wanabet ofrece una de las mejores plataformas para apostar a eSports en España. Se encuentra disponible para todo tipo de dispositivos. Igualmente se tiene la posibilidad de descargar la aplicación para el móvil.

El jugador solamente debe ingresar en la sección de apuestas y consigue la sección de eSports junto a las disciplinas tradicionales. En Wanabet aparecen las Ligas más reconocidas del mundo de los diferentes juegos como FIFA, NBA, Counter Strike, Rainbow Six o Starcraft.

Se puede apostar pre-partido y en vivo dentro de la atractiva y muy sencilla plataforma de esta compañía. Igualmente, en Wanabet existe la opción de utilizar distintos métodos de pago desde las transferencias bancarias o tarjetas de crédito, hasta las billeteras como PayPal.

Apuestas eSports en Codere

Codere se encuentra entre las casas de apuestas más reconocidas de España. Poco a poco se viene abriendo paso con los eSports. Aparecen a disposición los principales juegos para apostar como Counter Strike, Call of Duty, League of Legends o Valorant, al igual que otros menos populares. Los campeonatos más importantes de eSports en todo el mundo están disponibles en la plataforma con distintos tipos de apuesta.

Muchos aficionados realizan apuestas de eSports en Codere, aunque esta plataforma no cuenta con grandes opciones de apuestas en directo. Pero sí destaca la seguridad de la compañía y los distintos métodos de pago que acepta como PayPal, Bizum o tarjetas de crédito.

En Codere también brindan una gran atención a los equipos de eSports españoles y latinoamericanos que participan en las diferentes Ligas. Asimismo, otorgan una variedad de bonos a sus clientes fijos. Los usuarios pueden acceder a esta casa de apuestas en cualquier dispositivo desde el ordenador hasta el móvil con su reconocida app.

Apuestas eSports en Betsson

Betsson es una casa de apuestas que ofrece infinidad de mercados y cuotas atractivas, tanto en deportes tradicionales como en eSport. Aún los deportes electrónicos no gozan de un gran espacio en la compañía, pero se pueden elegir opciones en los encuentros de diferentes campeonatos.

Los usuarios cuentan con la posibilidad de apostar en torneos de LOL, Valorant, Rainbow Six, FIFA o Dota2. Además, resaltan las apuestas especiales para ganadores de competencias como la LOL World Championship. En Betsson se consigue un streaming de alta calidad, así como una muy buena información en su blog. Es un operador seguro, confiable y disponible en cualquier dispositivo.

Apuestas eSports en Sportium

Sportium es una de las casas de apuestas más importantes de España. En los últimos años ha entrado con mucha fuerza al mundo de los eSports. En estos momentos ofrece una gran cantidad de opciones, así como un streaming de los diferentes torneos en vivo con una transmisión de alta calidad.

Aparecen en la plataforma los principales torneos de deportes electrónicos. Se consiguen partidos de FIFA, NBA, LOL, o Valorant. Dependiendo del juego se tiene acceso a diferentes opciones pre-partido o en directo para apuestas eSport como “Apuestas a ganador del mapa”, “equipo ganador” o “total de muertes por mapa”.

En Sportium también resalta el blog que brinda consejos, claves y un manual de supervivencia. Sin duda cada día crece la oferta de eSports en esta casa de apuestas. Se trata de una compañía de mucho prestigio en el país, que acepta distintos métodos de pago y se encuentra disponible para todo tipo de plataformas.

Datos de la industria de los eSports

La industria de los eSports ha crecido de forma abismal en los últimos años. Se trata de una tendencia que diariamente gana más presencia gracias al fanatismo de los más jóvenes. Incluso en estos momentos ya les quitan terreno a los deportes tradicionales, así como a otras formas de entretenimiento.

Es importante tener claro que en esta rápida evolución de los eSports han incidido varios factores. Destaca la mayor digitalización de la sociedad, la preferencia de los jóvenes por las consolas de videojuegos, la popularidad de los canales de streaming, al igual que la pandemia del Coronavirus, que cambió el estilo de vida para muchas personas; quienes ahora se inclinan por divertirse a distancia.

Una muestra de la popularidad que tienen los deportes electrónicos en todo el mundo se encuentra en las cifras de facturación. En 2021 según el informe “eSports & Live Streaming Market Report” de Newzoo, esta industria superó por primera vez la barrera de los 1.000 millones de dólares (920 millones de euros). Además, se espera que para el 2025 puedan incluso doblar estos números ante el auge que atraviesa en la población.

Por su parte las cifras de audiencia vienen creciendo año tras año en los torneos que se disputan en todo el mundo. Actualmente se consolidaron las competencias de juegos como League of Legends, Dota2, o Counter Strike. Se cuenta con estadios gigantes llenos de público y transmisiones en distintas plataformas observadas por millones de personas.

Era imposible pensar hace algunas décadas que las competencias de videojuegos generarían tanto interés en la sociedad y que incluso los jugadores llegarían a ser profesionales. En estos momentos es una realidad que apenas da sus primeros pasos.

Jugadores compitiendo en un torneo de eSports | eSports

Crecimiento de la audiencia

Precisamente en lo que respecta a la audiencia, según datos de la agencia Esports charts, la League of Legends Worlds 2021 tuvo más de 174,8 millones de horas vistas (No se toma en cuenta a los medios de streaming chinos). En total fueron más de 4 millones de espectadores en forma simultánea, algo que demuestra la popularidad de esta competencia.

Por su parte The International 10 de Dota 2 alcanzó la cifra de 107,3 millones de horas vistas en 2021. Estos juegos de arena de combate multijugador (MOBA por sus siglas en inglés) son los más famosos, aunque los campeonatos de disparos en primera persona como el PGL Major Estocolmo (CS: GO) sumó 71,2 millones de horas y el Valorant Champions cerró con 46 millones.

Se espera que la audiencia global de los eSports supere los 500 millones en 2022 y siga creciendo hasta los 640m en 2025. Esta penetración que tienen los deportes electrónicos también generó un incremento en la presencia de la publicidad en los torneos, equipos y canales de transmisión, por lo que alcanzará una monumental cifra de 800 millones de euros en 2023.

De igual forma han crecido de manera descomunal en los últimos años la adquisición de entradas a las competencias, así como la venta de derechos audiovisuales y el merchandising. Ante este auge viene sumando presencia las apuestas de eSport entre los fanáticos, quienes buscan aprovechar su conocimiento para conseguir recompensas.

Esas apuestas se consiguen en los principales operadores online de todo el mundo. Sin duda es otro ejemplo del cambio que atraviesa la sociedad, porque ya no solo se busca predecir resultados de deportes tradicionales como el fútbol o el baloncesto.

Los eSports tienen todo para seguir evolucionando en los próximos años ante la popularidad que atraviesan entre los más jóvenes.

Tipos de apuestas en eSports

Al igual que en los deportes tradicionales se pueden encontrar en los operadores distintos tipos de apuestas eSports. Desde las más simples como predecir un ganador del juego, hasta otras específicas como el equipo que ganará un mapa o la puntuación de algún jugador.

Resaltan las “apuestas simples a ganador” y las apuestas al ganador de una competición. Igualmente son muy populares las combinadas en las que se eligen varias opciones de forma simultánea en distintos encuentros, algo que permite aumentar el premio final.

También se cuenta con las apuestas especiales sobre determinados aspectos del juego, como las puntuaciones específicas o ganadores del mapa. En este caso aparecen disponibles las conocidas alternativas de “Más de/Menos de”.

Otra alternativa atractiva de apuestas son las hándicap, ya que igual como sucede en los deportes tradicionales, los operadores equilibran las posibilidades entre equipos que tienen niveles disparejos.

Estos son algunos de los tipos de apuestas más conocidas, aunque todo depende del operador porque algunos cuentan con mayores opciones que otros.

Los juegos más populares en el mundo de los eSports

Al momento de apostar eSport se deben tener en cuenta cuales son los juegos más populares en esta interesante industria.

League of Legends

Primero hay que destacar la gran estrella del sector que es Legue of Legends. Se trata de un videojuego MOBA que acumula un gran número de aficionados. Tiene una mezcla interesante de acción y estrategia que lo coloca entren los más buscados en todo el mundo.

En League of Legends se busca derrotar al enemigo destruyendo su estructura. Cada año se realizan distintos campeonatos en el que se disputan el trofeo los mejores equipos. Resalta el Mundial o la League of Legends European Championship. Asimismo, en cada país se llevan a cabo una amplia variedad de torneos.

Dota 2

Entre los juegos más populares en el mundo de los eSports también aparece Dota 2. Es otro combate multijugador. Cada equipo debe definir sus estrategias para derrotar al rival. Los expertos señalan que actualmente hay más de 40 millones de jugadores al día en este juego que tiene un campeonato estelar llamado The International.

Counter Strike

Este conocido juego de disparos en primera persona ha mantenido su popularidad en los últimos años. Se enfrentan dos equipos en una frenética lucha de vida o muerte. En estos momentos se tiene una competición llamada CS: Go Pro-League, que viene ganando popularidad y presencia. Counter Strike se encuentra entre los juegos que tienen más oferta de apuestas en los diferentes operadores.

Rocket League

Se trata de un juego popular en el mundo de los eSports que tiene largo recorrido porque fue lanzado en 2015. La emoción y dinámica de este fútbol con coches llama la atención de los fanáticos. Existen distintos campeonatos de este divertido juego que ha evolucionado en los últimos años.

Valorant

A pesar de que Valorant es un juego muy nuevo viene sumando presencia entre los aficionados de los eSports. Además, varios operadores permiten apostar en los distintos torneos. Valorant es un videojuego de disparos táctico bastante entretenido. Sus campeonatos ganaron fama últimamente en las apuestas eSports.

Overwatch

En este caso la acción y los disparos en primera persona se desarrollan con héroes poderosos. Se trata de otro combate entre dos equipos. Las competencias de Overwatch también han generado un gran impacto en los últimos tiempos.

Entre los juegos más populares en el mundo de eSports se encuentran igualmente Fortnite, Apex Legends, Clash Royale, Call of Duty, Starcraft 2, Rainbow Six, FIFA o Hearthstone. En los campeonatos de todos estos videojuegos se realizan apuestas muy atractivas.

Equipo de eSports compitiendo en un torneo | eSports

Consejos para apostar en eSports

Al momento de entrar en el mundo de las apuestas eSport se recomienda seguir una serie de tips para aumentar las posibilidades de sumar recompensas. Entre los consejos más importantes destacan los siguientes:

Apuesta en juegos que conoces

Lo ideal es apostar en juegos que se conozcan muy bien. Manejar el videojuego permite tener una idea de lo que hace el competidor o los diferentes equipos, además de saber quién tiene mejores características. Si generalmente se disfruta de Counter Strike o Dota 2, se puede utilizar esa experiencia para realizar algunas predicciones.

Realiza una Investigación

Es fundamental leer toda la información sobre La liga, el torneo, los equipos y los jugadores. Mientras más exhaustiva sea la investigación, mejores resultados se pueden lograr. Hay que saber las rachas de los conjuntos, el historial o las habilidades de los jugadores. En distintas páginas especializadas se encuentran disponibles distintos datos y estadísticas. De igual manera se puede investigar observando las transmisiones de partidas en Twitch, ya que eso permite conocer las habilidades de determinados equipos.

Apuesta de forma objetiva

Otro punto clave en las apuestas eSport es la objetividad. No hay que dejarse llevar por los sentimientos. La elección se debe tomar en base a la investigación realizada, no solo por las preferencias o gustos, porque eso disminuye la posibilidad de ganar.

Conoce los equipos

Para lograr buenos resultados en las apuestas de eSports hay que conocer a los jugadores, equipos y torneos. Además, es primordial saber en cuáles juegos se destacan determinados conjuntos, para no apostar a los favoritos en Counter Strike, cuando estén jugando FIFA.

De igual forma es necesario contar con información detallada sobre los participantes, porque la baja de un jugador clave puede cambiar las perspectivas en un determinado campeonato.

Especialización en juegos o torneos

Una buena recomendación al apostar por eSports es la especialización en juegos o campeonatos específicos. Esto permitirá contar con una mayor cantidad de información sobre todos los equipos participantes y familiarizarse con la competencia.

Se pueden agregar otros consejos al apostar en eSports como manejar de forma correcta el bankroll, no dedicarse solamente a las apuestas en grandes competencias ni enfocarse nada más en los equipos o jugadores favoritos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre apuestas en eSports

¿Qué son los eSports o deportes electrónicos?

Los eSports o deportes electrónicos son las distintas competencias de videojuegos. Esta industria ha crecido de forma abismal en los últimos años, por lo que ya existen más de 4.000 torneos en todo el mundo.

En las Ligas de eSports se enfrentan equipos conformados por jugadores profesionales. Esos torneos de deportes electrónicos tienen estadios llenos al igual que las disciplinas tradicionales y las transmisiones son observadas por millones de personas.

Es una tendencia que despierta pasiones especialmente en los más jóvenes. Los juegos más practicados son de estrategia, disparos en primera persona, batallas multijugador o deporte. En 2021 la facturación de esta industria superó por primera vez los 1.000 millones de dólares y espera que se mantenga el crecimiento en los próximos años. Algunos afirman que varias disciplinas perderán terreno ante la influencia y popularidad de los eSports.

¿Es legal apostar en eSports en España?

Es totalmente legal apostar en eSports en España, ya que los operadores cuentan con la autorización de la Dirección General de Ordenación del Juego, que es el órgano encargado de supervisar al sector. Lo importante es solo apostar en las plataformas que cuenten con la licencia respectiva de la DJOG, ya que actualmente se consiguen muchos operadores ilegales en internet.

Existen distintas ligas para realizar apuestas a eSports como el ESL Challenger League Season, League of Legends Championship Series , NA League of Legends, World Championship LOL, The International, el PGL Major y muchos más. Por esa gran cantidad de opciones también han ganado popularidad las apuestas a deportes electrónicos en España.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas para eSports?

No hay duda de que betway es la mejor casa de apuestas para eSports. Es una compañía que fue pionera en este mercado. En los últimos ha dado un gran espacio a los diferentes torneos dentro de su plataforma.

Betway cuenta con cuotas muy atractivas, así como un streaming de las principales Ligas que se desarrollan en todo el mundo. Igualmente, destacan los pronósticos de los profesionales, los consejos y las promociones que aparecen en la sección especial de eSports.

Cualquier apostador puede disfrutar del gran número de mercados y la calidad de una plataforma que se encuentra apta para todo tipo de dispositivo. Incluso Betway es patrocinante de campeonatos como Blast Premier o DreamHack Masters, algo que demuestra lo involucrado que se encuentran en este mundo, por lo que al momento de realizar apuestas eSports en España se puede buscar a betway.

¿Dónde ver eSports en directo?

Los medios online se han convertido en el hogar de los eSports. Se pueden disfrutar de torneos en plataformas como Twitch, YouTube Gaming, Facebook y en las casas de apuestas que brindan la opción de streaming.

Destaca el caso de Twitch, que es la plataforma estrella en la difusión de contenidos. Se consiguen transmisiones en vivo de torneos, jugadores, así como las partidas que realizan determinados streamers muy populares.

Más allá de estas plataformas de video conocidas también se tiene la opción de ver eSports en Discord, que es una aplicación de mensajería, pero ofrece transmisiones en vivo. Asimismo, algunos canales de TV como Movistar+ presentan programas y torneos de deportes electrónicos.

¿Cuáles son los eSports más populares en España?

Entre los eSports más populares en España aparecen LOL, Dota 2, Counter Strike, Valorant, Call of Duty, Rainbow Six, FIFA o Clash Royale. Pero en realidad el país vive una fiebre por los videojuegos, por lo que se disfrutan diferentes opciones de combates por equipos, disparos en primera persona o deportes.

Según datos de la Asociación Española de Videojuegos en 2021, los eSports facturaron 34 millones de euros en el país y se espera que alcancen los 45 millones en 2025. Además, España cuenta con 328 jugadores profesionales, pero hay más de 18 millones de usuarios a lo largo del territorio. Unas cifras que muestran el gran impacto que tiene la industria en la actualidad.