Marc André Ter Stegen es el muro de Europa

El portero del Barça es el líder entre las grandes ligas en porcentaje de paradas (84%), mejor que Pope (82%), Sommer (76,5%), o Courtois, (72%). De los 17 partidos de LaLiga, ha conseguido dejar la portería a cero en 13. No encaja ni un solo gol en tres de cada cuatro partidos. Ante la Real en Copa, de nuevo clave.

Los números de Marc André Ter Stegen, portero del FC Barcelona, son muy claros. Y son rotundos. De los 17 partidos disputados en el campeonato de Liga, ha conseguido dejar la portería a cero en 13. Sólo ha encajado seis, que son 14 menos que los 20 que, en la misma jornada del campeonato, había recibido el equipo azulgrana el curso pasada. Es decir, Ter Stegen no encaja ni un solo gol en tres de cada cuatro partidos, una estadística impresionante que habla bien de él y también de la defensa, ahora ya muy sólida con el cuarteto titular Koundé-Araujo-Christensen-Balde.

No hay partido en el que el meta alemán no haga alguna parada decisiva, normalmente en el uno contra uno. En el duelo copero ante el la Real Sociedad en cuartos (1-0 para los culés), sucedió de nuevo. Si una de las claves de la debacle de la pasada temporada fue su dudoso estado de forma, la realidad ahora es que sus paradas son una de las claves del liderato del Barça y en el avance en la Copa del Rey a semifinales. Según los pronósticos de Betfair, este factor es tenido muy en cuenta para ver la solidez del Barcelona para ganar el título. Que el Barça gane LaLiga se paga a 1.4€ por euro apostado, y genera más confianza que el Real Madrid que cotiza a 2.7€ por euro apostado. La remontada de los blancos, eso sí, ha recortado en lago la distancia con los culés, que aún así, siguen siendo muy favoritos.

El muro de Europa

El papel de Ter Stegen no solo es decisivo con el Barcelona, sino que también debe serlo ahora en la selección alemana, donde le ha quedado el camino despejado a la titularidad con la grave lesión de Neuer por su acto de indisciplina por irse a esquiar en sus días libres. Cayó y tuvo que operarse. Adiós a la temporada. El Bayern busca un refuerzo (de momento ha llegado Yann Sommer) y Alemania sabe quién debe ser el encargado de coger el relevo: Ter Stegen, un meta que lleva mucho tiempo esperando su momento.

Según las estadísticas, Ter Stegen tiene el mejor porcentaje de paradas de todas las grandes ligas europeas con un 84,62% de acierto, algo que confirma la que está siendo la mejor temporada de su carrera, hasta ahora. El culé es el líder de esa cifra entre las principales cinco ligas europeas, aventajando al inglés Nick Pope (82%) del Newcastle; Sommer (76,5% ahora en el Bayern), y sobre todo al guardameta del Real Madrid, Courtois, que tiene un 72%. La gran diferencia entre el belga y Ter Stegen parece que está siendo el estado físico, más allá de la marcada superioridad entre la defensa de uno y otro equipo.

Además de este notorio porcentaje, el cual favorece al alemán, es que además ha podido salvar muchos más puntos para el Barça este curso, de lo que lo ha hecho el jugador madridista. El alemán ha firmado paradas de las que salvan puntos como la que le hizo a Jaume Costa en Son Moix o a Mayoral el pasado domingo en el Camp Nou, al igual que en El Sadar antes del parón del Mundial.

¿El ‘The Best’ de 2023?

Aunque su segunda mitad de año parece no alcanzarle para disputarle el The Best de la FIFA a un Courtois que fue decisivo en la pasada Champions League, sí está postulando su nombre para los premios que vendrán en el final del 2023. France Football premiará la actual temporada en la Gala del Balón de Oro y a este ritmo parece casi imposible que Ter Stegen no se pueda llevar el premio a mejor portero, entendiendo que el Barça gane LaLiga y llegue a la final de la Europa League, por ejemplo.

Doce intervenciones decisivas

En Liga, el alemán ha salvado ya hasta 12 tantos que ya se cantaban en la grada. Son 12 paradas de las imposibles, de las que el portero ya poco puede hacer. Y reaccionó de forma providencial. En algunos de esos encuentros, como en Anoeta o en Sevilla, el resultado fue tan amplio a favor del Barça que ya no contamos esas paradas como determinantes. Pero, en partidos con resultados ajustados, sí que merece la pena hacer memoria.

En la jornada 1, con el empate a 0 ante el Rayo, el portero del Barça paró un uno contra uno a Álvaro García en el añadido del primer tiempo y otro gol cantado de Pathé Ciss en el añadido final. En Mallorca, con 0-1, le paró lo imparable a Jaume Costa. Ante el Celta (1-0), dejó a Iago Aspas con la miel en los labios y a Griezmann le privó del empate en Madrid. Ante el almeriense Ramazani, con 0-0, salvó un uno contra uno muy similar al del getafense Borja Mayoral. Son 7 paradas que, dos años atrás, hubieran sido gol. Son 7 paradas que dan la friolera de 11 puntos.