Fernando Alonso pasa de los comentarios

El asturiano señala que "no puede haber dos conceptos más diferentes" que los de Mercedes y Red Bull Considera absurdas las acusaciones vertidas desde ambos equipos contra Aston Martin

La sorpresa de ver al Aston Martin de Fernando Alonso en el cajón de Bahréin ha colocado a la escudería en el disparadero en un 'circo' siempre lleno de acusaciones y sospechas entre los equipos como es la Fórmula 1. Y Alonso no se calla.

Así, han arreciado las críticas y acusaciones contra Aston Martin por, presuntamente, haber copiado conceptos tanto de Red Bull como de Mercedes. En fin.

Fernando Alonso ha salido al paso de esas habladurías: "No me importan nada esos comentarios. No estoy pendiente de ellos, y sólo lo estoy en centrarme en mi equipo y en mejorar. Se puede ver claramente que hay diferencias entre ambos coches (El RB19 de Red Bull y el suyo) a simple vista", dijo el asturiano en declaraciones a 'Marca'.

Alonso indicó que "no puede haber dos conceptos más diferentes" que los de Mercedes y Red Bull, por lo que considera absurdas las acusaciones contra Aston Martin.

"Ya visualmente son muy diferentes y una muestra de ello es que Mercedes dice que el 50% de su coche lo tenemos nosotros (motor, caja de cambios y suspensiones) y Red Bull dice que el 50% lo tenemos nosotros... y no puede haber dos conceptos más diferentes que esos dos. Eso indica claramente que no es verdad ninguna de las dos teorías", dijo el astur.

"Tenemos un concepto diferente al de esos dos coches, aunque es verdad que visualmente todos los coches se parecen un poco... Si coges los coches negros, pues el Ferrari, el Haas y al Alfa Romeo también se parecen mucho entre sí", ha añadido.

En esa línea, el bicampeón español comentó que "el coche más parecido al nuestro, a decir verdad, es el Alpine, con los pontones, así con esos túneles junto a la zona del suelo".

"En todos los equipos luchas con el límite presupuestario, intentando mejorar diferentes aspectos aquí y allá y cuando ven a otro que mejora dos segundos o un segundo, hay que buscar. Y es en buena manera porque de alguna manera se está alabando el trabajo hecho", concluyó.