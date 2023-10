El entrenador que quiere recuperar a Hazard

Un club de la Premier League quiere dar una oportunidad al exjugador del Real Madrid El entrenador de los Hammers cree que el belga todavía tiene la capacidad de competir al más alto nivel

Eden Hazard anunció su retirada prematura hace unos días después de llegar a la conclusión de que su estado físico no le permitía seguir en activo una vez que se desvinculó del Real Madrid.

Hazard tuvo una época excelente en el Chelsea entre 2012 y 2019, pero después una etapa desastrosa en el Real Madrid disputando solo 76 partidos en cuatro temporadas y anotando siete goles.

Pero pocos días después de anunciar en las redes sociales que abandonaba su condición de jugador, recibió una propuesta de un club de la Premier League para hacer una prueba. La propuesta le llegó de Kevin Nolan, técnico del West Ham, que invitaba al jugador belga a dar un giro de 180 grados sobre su decisión en declaraciones a talkSport: "Habría el Hazard del Chelsea en el West Ham. Estoy seguro de que si quisiera venir a probarlo, quiero decir, ciertamente estaría dispuesto. Me gustaría juzgarlo".

El entrenador de los Hammers cree que Eden Hazard todavía tiene la capacidad de competir al más alto nivel y le encantaría llevarlo a prueba en el West Ham, donde cree que podría reencontrarse.

El ex del Bolton cree que Hazard se verá tentado a abandonar el retiro en algún momento de los próximos meses, dado que ni siquiera cumplirá 33 años hasta enero: "Es triste que a los 32 años haya decidido retirarse con toda honestidad porque creo que alguien de su calibre podría jugar al máximo nivel durante muchos años más. No me sorprendería que en los próximos seis meses a un año se viera un pequeño retroceso en esta situación. Creo que a los 32 años le molesta haberse retirado. Ha habido tantas veces que recuerdo cuando Scholes lo hizo. Luego recibió una llamada telefónica de Ferguson y dijo: "Oh, sí, volveré".