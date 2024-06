Aaron Ramsdale... ¿rumbo a un equipo de Champions en LaLiga?

El futuro de Jan Oblak a corto plazo en el Atlético de Madrid es incierto. Su contrato vence en junio de 2028, pero ya hay informaciones que apuntan a una posible salida este mismo verano, con la Premier League y Arabia Saudí como principales opciones encima de la mesa para el guardameta esloveno, que ahora está concentrado con su selección de cara a la Eurocopa.

En el conjunto colchonero están trabajando en un 'Plan B' por si Oblak decide abandonar el club y, si bien todos los focos apuntan hacia figuras más jóvenes, no hay que borrar de la agenda a Aarom Ramsdale (26 años), el guardameta del Arsenal que esta temporada ha perdido la titularidad en favor de David Raya.

Aaron Ramsdale, ¿es fiable bajo palos?

Su año es para olvidar. Mikel Arteta se la jugó con David Raya como titular y el tiempo le acabó dando la razón. Ramsdale ha disputado 11 partidos este curso, 6 de Premier League, dos de la EFL Cup, uno de Community Shield, uno de FA Cup y uno de Champions League. Únicamente fue capaz de dejar su puerta a cero frente a Crystal Palace y Brentford -en dos ocasiones-, mientras que encajó tres dianas contra el West Ham y dos ante el Fulham, por lo que resulta difícil darle un aprobado esta campaña.

Estos han sido sus números desde que es futbolista profesional:

2023/24: Arsenal - 12 goles encajados en 11 partidos (1,09)

- en (1,09) 2022/23: Arsenal - 46 goles encajados en 41 partidos (1,12)

- en (1,12) 2021/22: Arsenal y Sheffield United - 42 goles encajados en 39 partidos (1,07)

y - en (1,07) 2020/21: Sheffield United - 68 goles encajados en 42 partidos (1,61)

- en (1,61) 2019/20: Bournemouth - 62 goles encajados en 37 partidos (1,67)

- en (1,67) 2018/19: Wimbledon - 31 goles encajados en 23 partidos (1,34)

- en (1,34) 2017/18: Chesterfield - 33 goles encajados en 19 partidos (1,74)

Si bien varias temporadas las ha pasado entre Championship, League One y League Two, donde los equipos no se caracterizan por sus sólidas defensas, Ramsdale todavía no ha podido concluir un curso con la media de goles recibidos por debajo de uno por partido.

Apuestas al fichaje de Aaron Ramsdale por el Atlético de Madrid

La complicada situación que vive el cancerbero nacido en Stoke le abre de par en par la puerta de salida del Emirates. Uno de sus potenciales destinos podría ser el Newcastle, a quien esta última temporada le han golpeado las lesiones por todos lados. Nick Pope (32 años) estuvo durante varios meses en la enfermería, mientras que Martin Dubravka (35 años) ha recogido 48 veces el balón de la red en 30 partidos, números demasiado altos para un equipo de Champions.

Los Magpies lideran la carrera por hacerse con los servicios de Aaron Ramsdale, que también rejuvenecería la portería del conjunto blanquinegro, uno de los deseos de la propiedad. El propio guardameta se encargó hace unas semanas de desmentir a través de redes sociales cualquier vínculo con el Newcastle, si bien los medios británicos advierten que hay contactos entre ambas partes. Y no podemos obviar el hecho de que Eddie Howe, técnico del Newcastle, fue quien fichó a Ramsdale para el Bournemouth en 2020.

1. Aaron Ramsdale ficha por el Newcastle antes del 1 de septiembre a 1.67

Si la operación a St. James' Park no se completa, el Atlético de Madrid está atento en la lucha por el rebote, aunque todo dependerá de si Jan Oblak dedice continuar en la capital. El esloveno, que apenas ha dejado de jugar en veinte partidos de LaLiga durante las últimas nueve temporadas, no sabe qué será de él tras la Eurocopa, donde su selección comparte grupo con Inglaterra, Dinamarca y Serbia, y todo apunta que quedará apeada en la primera ronda.

El elenco rojiblanco está muy atento también a la situación del guardameta del Valencia, aunque esa posibilidad se ha ido esfumando con el tiempo y podría salirse de las pretensiones económicas del Atlético, pues los ches piden por él alrededor de 30 millones. Si Oblak decide finalmente abandonar la entidad madrileña, entonces el escenario de ver a Ramsdale defender la portería del Atleti pasaría a ser más realista.

2. Aaron Ramsdale ficha por el Atlético de Madrid antes del 1 de septiembre a 7.5

Otros posibles destinos para Aaron Ramsdale en el mercado de fichajes

Como es normal, varios clubes ingleses siguen de cerca la situación del todavía arquero del Arsenal. Muchos de ellos son equipos de la zona baja o con urgencias de cara al próximo curso, como el Chelsea. Los Blues se han clasificado de milagro para la Conference League, pero ya suman dos temporadas bastante por debajo de las expectativas pese a gastar una auténtica fortuna en fichajes, y la portería ha sido uno de sus puntos débiles.

El cuadro londinense viene de encajar 63 goles en Premier League. Manchester City, Newcastle, Wolverhampton y Liverpool, le marcaron cuatro tantos al Chelsea en un solo partido. La lesión de Robert Sánchez también fue un factor determinante, aunque el español había recibido 30 goles en 21 compromisos, contando todas las competiciones.

3. Aaron Ramsdale ficha por el Chelsea antes del 1 de septiembre a 8.0

Después, con las cuotas mucho más elevadas, encontramos a equipos que están obligados a hacer una reestructuración de la plantilla este verano por motivos económicos como West Ham o Leicester, o clubes que se han quedado a las puertas del ascenso a la Premier League, como el Leeds United.

Estos son el resto de posibles clubes por los que podría firmar Aaron Ramsdale antes del próximo 1 de septiembre:

4. West Ham a 9.0

5. Wolverhampton a 11.0

6. Leeds United a 13.0

7. Nottingham Forest a 17.0

8. Leicester City a 17.0

9. Bournemouth a 21.0