Camavinga es maná para Ancelotti

El francés fue clave en el triunfo del Real Madrid en San Mamés y, con Ceballos, anticipa la veterana medular del Real Madrid para sus próximos duelos. Según varios medios, Davide Ancelotti instó a su padre para insistir en la posición de ‘5’ del francés y el resultado son dos enormes encuentros con ese rol.

Segundo partido seguido de titular y segundo partido en el que Ancelotti no le quita al descanso. Camavinga está mostrando su mejor versión jugando de mediocentro defensivo, dando energía y dinamismo al equipo en una posición en la que, a priori, no está llamado. Tchouameni es más 5 que él, pero a falta de su compatriota, Ancelotti está redescubriendo a esta joven perla francesa. Cinco balones recuperó en la primera parte contra el Athletic Club y otros tantos en la segunda. Con la pelota no ofrece la pausa de Kroos, pero en partidos eléctricos como el de San Mamés, su ritmo ayuda mucho al equipo.

Además, como pivote Camavinga aporta gran movilidad, que le permite permutar posiciones con los otros centrocampistas y su capacidad para recuperar balones, un aspecto del juego en el que si no es el mejor de la plantilla blanca está cerca. Ambas circunstancias repercuten en los jugadores que aman los espacios abiertos, entre los que destaca sobre todos Vinicius. Parece que, además, el ex del Rennes se cree su papel protagonista y la prueba de ello, que ya ocurrió la temporada pasada, es que fue el germen de algunas de las jugadas que acabaron en gol.

¿Mejor que Tchouameni?

Camavinga parece que por ahora transmite mayor fiabilidad que Tchouameni. Sí quizá es menos ordenado, pero aporta electricidad y calidad en la distribución, y ahora, encima, es un recurso defensivo de primer nivel: en San Mamés cortó y robó infinidad de ataques rojiblancos. Está creciendo y eso es un problema para su amigo, como lo fue para Casemiro, que vio como el francés aparecía en la foto de todas las grandes remontadas: su proyección, tarde o temprano, amenaza con plantar oposición al resto de jugadores de ese perfil en la medular blanca.

El consejo de Davide Ancelotti

El inicio de temporada de Camavinga estaba siendo complicado, parecía lejos del nivel que demostró el curso pasado. Recordemos que, el francés se convirtió en un excelente revulsivo para el equipo, donde sus actuaciones en las eliminatorias, de la pasada Champions, fueron determinantes para el devenir del equipo. Pero, Camavinga, esta temporada, estaba ante el reto de dar un paso más, de ganar peso en la plantilla del Real Madrid. Así, Carlo Ancelotti le ha estado dando varias titularidades, pero el francés no terminaba de destaparse, hasta que llegó el partido ante el Villarreal en Copa y el último en San Mamés ante el Athletic Club.

Eduardo jugó como ancla, como mediocentro en Villarreal y jugó su mejor partido en muchos meses. Esto vino dado, según cuentan varias informaciones, por la petición de Davide Ancelotti, hijo del entrenador del Real Madrid y uno de sus asistentes en el banquillo blanco. Davide le dijo a Carlo que no siempre debía ser Kroos el ‘5’ y que Camavinga podía jugar perfectamente ahí… y lo hizo con tal sorpresa hasta tal punto de que Carlo reconoció uno, Davide con su elección, y otro, Eduardo con su actuación, le habían “tapado la boca”. Este rendimiento de Camavinga puede suponer un punto de inflexión para lo que resta de temporada.

Sin dudas

El centrocampista presenta una enorme juventud, que, sumado a su demarcación, requiere una gran cantidad de partidos para asentarse sobre el césped y coger experiencia. Pero, en el Real Madrid nunca ha habido dudas sobre él, Camavinga ha demostrado tener un talento y un físico portentosos, destinados a dominar el centro del campo del conjunto blanco estos próximos años. Además, Eduardo presenta las cualidades del centrocampista moderno, un futbolista hecho y “diseñado” para este nuevo fútbol.