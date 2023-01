Ancelotti alza la voz

El técnico italiano habló sin tapujos de los insultos racistas sobre Vinicius en Valladolid "Para mí la sociedad no tiene la educación que tiene que tener. No me focalizaré en Vinicius, la Liga o las sanciones", indicó el técnico

Ancelotti compareció en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante el Cacereño y alzó la voz ante los ataques racistas que vivió Vinicius Jr en el último partido de liga ante el Valladolid, un episodio más de esta larga saga de acontecimientos.

"No tengo esas charlas con Vinicius, esto está muy claro. No hablo de un tema que no tiene que existir, el racismo y la xenofobia. Mostrárselo a Vini sería un error porque es un problema de la sociedad que no tiene que existir. Para mí, tolerancia cero en este tema", indicó el preparador italiano.

"No entro en este tema. Como he dicho, no es un problema de la Liga sino general y cultural. Para mí la sociedad no tiene la educación que tiene que tener. No me focalizaré en Vinicius, la Liga o las sanciones. Hay que pensar en algo más grande. El racismo y la xenofobia son temas muy serios", apuntilló.

Entrenamiento a puertas abiertas

El Real Madrid abrió las puertas de Valdebebas a sus socios para seguir en directo el entrenamiento del primer equipo para acoger a más de cinco mil aficionados en el estadio Alfredo di Stéfano.

Un día festivo para los más jóvenes acompañados de sus padres, que disfrutaron en directo de sus ídolos en el último ensayo antes del partido de Copa que jugarán este martes ante el Cacereño. Al final hubo complicidad entre los jugadores y los más jóvenes con firma de autógrafos en una jornada de comunión entre los aficionados y sus ídolos.