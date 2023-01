La Warner Bros y el día que Pelé rompió todos los esquemas

O'Rei se marchó a los Estados Unidos pese a las discrepancias en su Brasil El New York Cosmos, propiedad de la Warner, acaparó su atención a base de millones

La carrera de Pelé estuvo plagada de grandes éxitos deportivos y merecimientos en su país natal. Una Brasil que vivió maravillada por las hazañas de su héroe. Un héroe que también tuvo su capítulo negro.

Pelé renunció a la selección de Brasil tras conquistar su tercer Mundial, en 1970. Pero siguió en el Santos. Y siguió siendo una estrella mundial, así que nadie mejor que él para liderar un club recién creado en Nueva York por la Warner Bros, reputada productora cinematográfica propietaria de los derechos de las películas de Walt Disney.

“Yo pensaba en el béisbol y me venía a la menta Babe Ruth. En baloncesto, Walt Frazier, así que pensé, ‘¿quién es el número uno del mundo del fútbol’. Y me dijeron que era Pelé”, explicaba Ross en el documental ‘Once in a lifetime’.

FORTUNA EN USA

Por supuesto, hubo que invertir: Pelé recibió cuatro millones y medio de dólares. “Vengo para extender el fútbol en un país que aún no lo conoce”, dijo. Cuando le preguntaron por el dinero, respondió: “Tengo que pensar en mi familia”.

Sin embargo, en Brasil no sentó bien la decisión de Pelé, que dejó su club de toda la vida para formar parte de un club sin tradición ni jerarquía internacional. Las autoridades brasileñas se mostraron reacias a dejarle salir del país.

Hasta que intervino el mismísimo secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, para convencer –probablemente con métodos muy particulares- a los brasileños.