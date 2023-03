La app de Spotify se prepara para recibir el mayor cambio de toda su historia

Se trata de una nueva interfaz de usuario para Spotify Entre las novedades, vistas previas en vídeo de música, podcasts y audiolibros

¿Quién no utiliza Spotify en su día a día? Es prácticamente imposible conocer a una persona que no escuche música a través de esta aplicación. Si bien su versión gratuita es suficiente siempre que toleres no poder seleccionar la música que te gusta o anuncios cada cuatro o cinco canciones, es Spotify Premium la verdadera joya de la corona. Sin embargo, las novedades que incorpora la última versión de Spotify son para todos.

El mayor cambio en toda la historia de Spotify

La app de Spotify recibe una nueva interfaz de usuario que cambiará de forma radical su diseño:

Por ejemplo, en la Home aparecerá un nuevo feed vertical con vídeos cortos a modo de avances de canciones, podcasts o audiolibros.

a modo de avances de canciones, podcasts o audiolibros. En el apartado Música , en la parte superior aparecerán los últimos álbumes y listas de reproducción que has escuchado; en la parte inferior, recomendaciones musicales que se reproducirán de forma automática .

, en la parte superior aparecerán los últimos álbumes y listas de reproducción que has escuchado; . Estas recomendaciones funcionarán como TikTok o los Reels de Instagram: mientras deslices verticalmente, irán apareciendo una tras otra.

¿Cuál es el objetivo de este cambio gigantesco? La empresa lo ha explicado en una nota de prensa: "la próxima generación de oyentes sueña con mejores formas de probar la música antes de sumergirse en ella por completo". Es decir, aproximarse a la generación TikTok que tanto ha ayudado a aquella app a destacar.