¿Cómo puedo saber si me tienen agregado a WhatsApp?

Existen formas para saber si la otra persona tiene tu contacto agregado

¿Quieres saber si un contacto te tiene agregado en WhatsApp? ¿Crees que la persona que se encuentra detrás del chat no es la que dice ser? Tranquilo, porque hay diferentes formas de saber si tiene tu contacto guardado. Ahora bien, ten en cuenta que ningún método es 100% fiable, por lo que puedes pensar que te tenga agregado, cuando en realidad no sea así.

Lo primero que tienes que hacer es abrir WhatsApp y entrar en la conversación de la persona en la que estás interesado en saber si te tiene guardado: pídele a esa persona que nos pase nuestro contacto, no el número de teléfono. Eso sí, tendrás que dar todas las excusas que se te ocurra, porque es la única forma real de acceder a esta información: no confíes en aplicaciones de terceros. Ahora bien, no es la única forma de conocer este dato, aunque sí la más fiable.

Otras formas para saber si una persona te tiene agregada en WhatsApp

Lista de contactos: En la lista de contactos de tu teléfono, busca el nombre de la persona en cuestión. Si su número de teléfono está guardado en tus contactos y esa persona también te tiene agregado en WhatsApp, deberías poder ver su perfil y su última conexión en la aplicación. Chats de WhatsApp: Si tienes un chat existente con esa persona en WhatsApp, es un buen indicio de que te tiene agregado. Abre la aplicación y busca el nombre de la persona en la lista de chats. Si encuentras el chat y puedes ver su información de perfil, es probable que te tenga agregado. Verificación de estado y foto de perfil: Si la persona tiene configurada la opción de compartir su foto de perfil y estado con "Todos" o "Mis contactos", puedes comprobar si te tiene agregado. Si puedes ver su foto de perfil y su estado, es probable que te tenga agregado en WhatsApp.

Cómo habrás comprobado, ningún método garantiza al 100% descubrir esta información, pero al menos puede ser un indicativo.