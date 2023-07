Víctor Laguardia se retira del fútbol

El futbolista maño de 33 años explicó sus motivos en una carta que reconoció que le costó escribir Anunció este sábado su retirada del fútbol a pesar de que le quedaba un año más de contrato

El capitán del Deportivo Alavés, Víctor Laguardia, anunció este sábado su retirada del fútbol a pesar de que le quedaba un año más de contrato con el equipo vitoriano.

El futbolista maño de 33 años explicó sus motivos en una carta que reconoció que le costó escribir.

“Nunca esperas pronunciar estas palabras y hoy ha llegado el día de anunciaros que la decisión está tomada: voy a retirarme del fútbol como jugador profesional”, expuso.

“Aquí me veo, frente a un papel en blanco y una despedida difícil, pero bien meditada”, reconoció y añadió que “nunca puede ser un punto y final, quizá un punto y aparte” en su trayectoria vital.

A pesar se ser de Zaragoza aclaró que se siente “uno más de los teñidos de albiazul, con cuerpo y mente vitorianos”.

“Llegué a Vitoria siendo un joven con ganas de comerse el mundo y de acumular sueños y vaya si los he cumplido”, remarcó.

“En 2014 aterricé en el Deportivo Alavés dando un nuevo paso en mi carrera y jamás pensé que sería el definitivo. Con el tiempo he construido aquí mi casa”, expresó.

“Quiero dar las gracias a todas las personas que durante este bonito camino me habéis acompañado. Juntos hemos honrado a este club. Compañeros, trabajadores y, sobre todo, afición, habéis hecho que Víctor Laguardia haya sido el jugador y la persona que ha sido en esta larga y feliz etapa”, agradeció.

“Siempre he tratado de dar el máximo por este escudo, por estos colores”, confesó y dijo que “es hora de dar un paso a un lado”.

“Lo hago con el mayor orgullo por lo que tengo a mi alrededor, por lo que he vivido en estos años en Vitoria y por lo que supone haber podido representar a este centenario club en un pedacito de su historia”, continuó en su escrito.

“No entendería mi vida sin el Deportivo Alavés y espero haberlo demostrado en esta etapa como albiazul. Tened claro que lo seguiré haciendo desde donde me toque. Seré uno más de vosotros siempre. Ese es el camino que he elegido”, confesó en su carta que terminó con un “¡Aupa Alavés!”.