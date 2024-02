El truco secreto de Ilia Topuria para ganar los combates: medio litro de vino tinto

Ilia Topuria ha dedicado toda su vida a prepararse para el enfrentamiento que tuvo lugar en Anaheim, Los Ángeles, en la madrugada del 16 al 17 de febrero. Su oponente fue Alexander Volkanovski, considerado por muchos como el mejor peso pluma en la historia de la UFC. Sin embargo, Ilia logró cumplir su destino y ganar el combate, escribiendo un impresionante récord de 15-0-0 en su palmarés y alzando el cinturón de campeón mundial.

El luchador hispano-georgiano ha atravesado una preparación extenuante que lo ha llevado al límite. Pasó varias semanas en Las Vegas, Nevada, entrenando para el combate. El ‘training camp’ fue arduo y comenzó en su base en Alicante. No obstante, las horas previas al combate son aún más desafiantes: perder peso y superar el corte del pesaje.

Para lograr este objetivo Ilia encuentra en el vino su mejor aliado. “Bebo un poco más que una copa de vino. Tomo medio litro de vino”, confesó recientemente en El Partidazo de COPE. Esta estrategia ya la había utilizado en 2023, cuando la figura de Topuria alcanzó la fama en mundo de las artes marciales mixtas.

"Los jueves son las noches más difíciles que vivimos los luchadores porque durante el día no podemos comer ni beber. Empezamos con la sauna y por la mañana hacemos entrenamientos para a partir de ahí empieza el proceso de deshidratación. Nos cuesta mucho dormir y a mí, personalmente, beber vino me ayuda a dormir y al mismo tiempo me ayuda con la deshidratación. Yo he perdido hasta un kilo" explicó el luchador ante los micrófonos de COPE.