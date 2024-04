Soraya Arnelas se sincera sobre su aborto: "Si algo va mal, hay que pararlo"

Durante el inicio de este año, Soraya Arnelas se enfrentaba a una de las épocas más complicadas de su vida. La cantante comunicaba en redes sociales la interrupción del embarazo de su tercer hijo. Sin embargo, el tiempo ha ayudado a que la pareja sea capaz de hablarlo con naturalidad.

La artista acudió al programa 'Animales Humanos', y además de revelar que el bebé que esperaba era un niño, ha confesado que tuvo que abortar porque el bebé estaba "enfermo". La pareja lo descubrió durante una cita rutinaria, después de los tres meses de gestación.

Durante la visita, los médicos observaron que algo no iba bien. La prueba se realizó a las 12 semanas, cuando es posible detectar posibles anomalías en el bebé. "Era la más importante, en la que se pone el foco de atención a todo lo que ocurre al bebé en general", explicaba la artista.

En ese momento, Soraya confesaba al influencer Ibai Vegan, presentador del espacio, que ese fue el día en el que se dieron cuenta de que algo sucedía.

"Si a las doce semanas algo va mal y no tiene solución, hay que pararlo", decía. "El bebé venía enfermo y no era compatible con la vida", aclaraba la cantante.

Soraya también recordaba que ese día acudió con la ilusión de saber el sexo del bebé. Sin embargo, recibió la mala noticia de que no sería madre de su tercer hijo.

"¿Has venido sola?", le preguntó primero la doctora. En ese momento entró su marido, Miguel Ángel Herrera, y la ginecóloga les comunicó la terrible noticia de que el embarazo no era viable y que tenían "que pararlo".

La familia se encuentra unida en estos momentos, superando el proceso. En cuanto a volver a intentar una ampliación de la familia, la cantante se mostró cautelosa durante una entrevista con el diario 'El Mundo': "Me encantaría, pero es que ahora mismo no me lo puedo plantear".