El SEPE ofrece 600 euros a trabajadores y desempleados para un curso de formación en junio

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece durante este mes de junio una ayuda de 600 euros para trabajadores y desempleados. Las personas que soliciten esta 'ayuda' en cursos de formación podrán mejorar sus competencias laborales para que los profesionales de mayor edad puedan reciclarse.

Desde la administración han advertido que el plazo para presentar su solicitud termina el próximo 1 de septiembre de 2024. No obstante, cabe destacar que hasta que no sé de por finalizada la formación, no será posible recibir ese dinero. El proyecto está financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU.

Esta ayuda en formación de 600 euros tan solo se podrá solicitar cuando el curso se haya completado en uno de los centros autorizados por SEPE y Fundae. Los ciudadanos podrán hacer la formación en distintas modalidades: online, presencial y mixta, diseñados para complementar las áreas digitales.

Lo primero que debes hacer es consultar el listado de cursos disponibles en la página web de Fundae. Después de escoger el tuyo, selecciona un centro autorizado y homologado por Fundae. Tras finalizar el curso y obtener la certificación, guarda la factura del curso, justificante de pago, y una declaración responsable emitida por el centro de formación.

Finalmente, solicita la ayuda en la web de Fundae completando el formulario de solicitud y adjuntando los documentos mencionados. El plazo de solicitud finalizará el próximo 1 de septiembre de 2024, por lo que es importante gestionarlo con rapidez.