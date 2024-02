Marta Peñate rompe su silencio después de saber que no está embarazada

María Peñate deseaba ser madre junto con su pareja, Tony Spina. No obstante, la ex participante de programas como 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' está encontrando alguna complicación en el proceso. Por esta razón, la televisiva estaba sometiéndose a proceso de fertilidad para alcanzar su objetivo.

Este lunes, la televisiva ha revelado que la transferencia embrionaria a la que se había sometido no ha tenido un buen resultado. Peñate comunicó anteriormente que su útero es bicorne, un tipo de útero que "tiene forma de corazón". Además, durante el pasado año descubrió que tenía "dos cuellos de útero", algo que dificulta el proceso.

"Ha sido un no. No pasa nada. De verdad que lo llevo bastante bien, todos sabíamos que esto era de probabilidades: había un 50% de que saliera bien y un 50% de que no saliera tan bien. Esto es una carrera de fondo", empezaba explicando Marta Peñate en su cuenta de Instagram.

"Lo llevo mejor de lo que me esperaba, porque la clínica me dijo '¿quieres que te pasemos con el psicólogo?'. Y les dije que no, que no lo necesitaba, porque realmente no estaba mal", continuaba diciendo.

"No os preocupéis por mí, que si no es a la primera es a la segunda, y si no a la tercera. Yo soy una luchadora", agregaba la influencer. "Estoy fuerte para seguir luchando. Gracias a mi fiel compañero de viaje, de vida y de todo, Tony Spina, que ayer fue su cumple y me hubiera gustado decirte 'estoy embarazada'. No ha sido esta vez, pero será. Eres mi mejor casualidad y la persona que saca lo mejor que hay en mí. Juntos siempre", terminaba diciendo.