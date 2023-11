Joan Pradells y Kim Angel se pican en el gimnasio....¡con mancuernas de 70 kilos!

Los dos culturistas españoles se juntaron en un video para redes sociales El 'pique' entre estos dos titanes se ha vuelto viral

Joan Pradells y Kim Angel son, quizás, los dos influencers fitness más grandes de España, dos 'gigantes' capaces de mover pesos sobrehumanos en el gimnasio y con centenares de miles de seguidores en sus redes sociales.

Ambos compiten en culturismo, pero Angel es quien nos tiene acostumbrado a una condición física mayor, siendo campeón de algunos certámenes muy importantes. En esta ocasión, los dos han protagonizado un video de Tik Tok que se ha vuelto viral en el mundo 'fitness'.

Joan Pradells publicó un vídeo en el que 'reta' a Kim Angel a levantar sus nuevas pesas de 70 kilos, unas mancuernas que le acaban de llegar a su gimnasio privado y que tan solo unos pocos elegidos son capaces de levantar. "Nos vamos a picar" anuncia Pradells antes de lanzarse al banco y hacer un press de pecho inclinado.

Angel consigue hacer hasta 18 repeticiones, una cifra asombrosa con esa cantidad de peso en ambas manos. El valenciano incluso se enfada cuando no le sale la última repetición: "Mierda, no he podido hacer las que quería".

Después le tocó a Joan, que precisamente no va corto de masa muscular, que consiguió hacer 13 repeticiones, una marca personal de la que se muestra satisfecho: "He hecho más de las que pensaba que iba a hacer... pero tú me has roto la verdad".

Cuando estos dos culturistas españoles se juntan, hay poco hierro que se les pueda resistir.