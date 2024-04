El gesto de Dani Alves a un policía reaviva la polémica: "Ha faltado que le pongan la alfombra roja...es un violador"

El exfutbolista Dani Alves ha comparecido por segunda vez en la Audiencia de Barcelona después de salir en libertad provisional el 25 de marzo tras pagar una fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos sobre su condena a cuatro años y medio de prisión por violación.

Dani Alves ha llegado al Palacio de Justicia de Barcelona pasadas las doce del mediodía acompañado de su abogada, Inés Guardiola, para presentarse ante la secretaría de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, donde ha estado alrededor de diez minutos, hasta que ha abandonado el edificio.

Para evitar el contacto con la prensa del futbolista y con aquellos ciudadanos que pudieran acercarse, los Mossos d'Esquadra han instalado un pasillo de vallas y desplegado un cordón policial, este trato preferente ha indignado a la presentadora de Telecinco, Patricia Pardo.

La gallega ha mostrado su indignación al observar que el futbolista le daba una palmadita en la espalda a un Mosso d'Esquadra y los dos se sonreían de forma cómplice:

“Está un poquito feo, el gesto más que nada, porque le han condenado por violación, es verdad que no hay sentencia firme, pero está un poco mal, fuera de lugar. Cuando vas uniformado está un poco feo. A mí me ha sobrado”, ha dicho Patricia Pardo.

"Ha faltado que le pongan la alfombra roja. Es que esa persona no es Alves, no es un futbolista que va a jugar un partido, es un presunto violador que va a firmar. A mi no me ha gustado nada. Le ponemos las vallas, la alfombra roja, como si fuera un héroe", ha añadido la presentadora.