Oficial: Ocon abandonará Alpine a finales de temporada

El Gran Premio de Mónaco ha significado un punto y final en la relación Ocon-Alpine. Bruno Famin, jefe de la escudería, ya avisaba de futuras consecuencias tras el accidente provocado por el piloto francés, que involucró a su compañero de equipo: "Es triste que pasen este tipo de incidentes. Es exactamente lo que no queremos ver. Y habrá las debidas consecuencias. Vamos a cortar por lo sano". Parece que Alpine ha cumplido con esta amenaza, ya que acaba de hacer oficial la marcha de Esteban Ocon al terminar esta temporada.

En la primera vuelta de la carrera en el Principado, Ocon intentó adelantar a su compañero Pierre Gasly en la entrada del túnel, en un lugar donde había poco espacio, y salió volando por los aires. Un enésimo accidente con otro compañero de equipo, tras protagonizar varios enfrentamientos en el pasado con Checo Pérez o Fernando Alonso. Algo que ha acabado con la paciencia de Alpine.

“Ha sido un período significativo de mi vida correr en este equipo en la Fórmula 1. Aunque he estado aquí durante cinco años como piloto titular, mi carrera profesional comenzó en Enstone cuando era un adolescente, así que siempre será un lugar especial para mí. Hemos tenido algunos momentos geniales juntos, algunos momentos difíciles también, y ciertamente estoy agradecido a todos en el equipo por estos tiempos memorables. Anunciaré mis planes muy pronto", ha declarado el propio piloto al hacerse oficial el anuncio.

Por su parte, Bruno Famín le ha dado las gracias por todo lo conseguido en sus años en la escudería: "En primer lugar, nos gustaría agradecer a Esteban por su compromiso con el equipo durante los últimos cinco años. Durante su tiempo, hemos celebrado algunos momentos fantásticos juntos, el mejor de ellos en el Gran Premio de Hungría de 2021 con una victoria memorable. Aún nos quedan 16 carreras por completar en 2024 con un objetivo claro: continuar trabajando incansablemente como equipo para lograr los mejores resultados en la pista. Le deseamos a Esteban lo mejor para el próximo capítulo de su carrera como piloto cuando llegue ese momento.”

Tras la carrera de Mónaco surgieron varios rumores que apuntaban a que Ocon podía ser remplazado esta misma temporada por Jack Doohan, piloto reserva, ya que la tensión en el box era insostenible. Incluso el propio piloto emitió un comunicado defendiéndose tras las numerosas críticas: "No hay recompensa sin riesgo en la Fórmula 1, y las salidas de carrera son intensas, más aún en Mónaco, donde la primera vuelta puede dictar el resultado final. Al final, todos somos competidores y las carreras duras y justas son las que hacen que nuestro deporte sea tan grandioso. Asumo la responsabilidad del accidente".

"Si bien he recibido muchos mensajes de apoyo, me entristece profundamente la cantidad de abuso y negatividad que he sentido y he recibido sobre mi carácter, mi forma de conducir y mi carrera. Las declaraciones mal informadas y las grandes distorsiones que he visto en los últimos días sobre mi capacidad para trabajar en equipo han sido inexactas, hirientes y dañinas”.

Finalmente, a Alpine se le ha acabado la paciencia. Ocon terminará su etapa en la escudería francesa al acabar las 16 carreras restantes de la temporada, empezando por el próximo Gran Premio de Canadá en el que tiene una penalización de cinco puestos por su accidente en Mónaco.