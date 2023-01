Setién: "Es difícil que el Madrid caiga dos partidos seguidos, será intenso y divertido"

"Estoy seguro de que van a venir a ganar el partido. Cualquier animal herido es mucho más peligroso que uno sano", afirmó el entrenador del Villarreal "Está claro que a nivel general el Madrid es un equipo diferencial y superior a nosotros, pero el fútbol no es determinante siempre”, agregó

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, expresó sobre el partido de la Copa del Rey que es difícil que el Real Madrid pierda dos partidos seguidos (tras la derrota de la final de la Supercopa) y que esperan un partido intenso y divertido.

“Siempre prefiero enfrentarme a equipos que han ganado la jornada anterior. El Real Madrid pierde muy pocas veces dos partidos seguidos y por ello no hago caso a los que dicen que el Real Madrid está cansado o en un mal momento. Estoy seguro de que van a venir a ganar un partido. Cualquier animal herido es mucho más peligroso que uno sano”, afirmó.

Setién también dijo que durante la eliminatoria habrá momentos de debilidad porque juegan contra un gran equipo contra el que siempre es complicado jugar porque tienen un gran potencial.

“Se puede pensar que ahora están en un momento de dudas, pero es ficticio, con jugadores de este nivel no necesitan hacer su mejor partido para sacarlo adelante”, aseguró el técnico santanderino, que agregó que debe ser un partido intenso porque “no hay vuelta atrás". "No te puedes equivocar porque te quedas fuera de la competición”.

Sin embargo, el entrenador del Villarreal agregó que el hecho de que la eliminatoria sea a partido único puede acentuar aún más el sentimiento de concentración y exigencia porque saben que si no es así se pueden ir de la Copa, pero también que esto es algo a lo que el futbolista está acostumbrado y lo acepta como una exigencia más de lo que hace.

Además, el entrenador apuntó que no sabe si será un partido similar al de Liga (en el que ganó el Villarreal 2-1) porque "ahora te quedas fuera". "Será un partido de alternativas y entretenido. El plan, tanto el de ellos como el nuestro, será parecido, pero evidentemente ves el partido repetido y lo que has hecho bien tratas de repetirlo mientras lo que has hecho peor tratas de mejorarlo”, manifestó.

“Todos los jugadores buenos como Vinicius son diferenciales y, aún sabiéndolo, es difícil de pararlos porque son muy buenos. Puedes tratar de minimizar ese potencial, pero es difícil anularlo. Está claro que a nivel general el Madrid es un equipo diferencial y superior a nosotros, igual que nosotros somos mejores que otros equipos, pero el fútbol no es determinante siempre”, agregó.

Sobre la ausencia de Juan Foyth, el entrenador amarillo dijo que “es cierto que no estamos teniendo suerte con las lesiones. Algunos jugadores están lesionados de más larga duración y otros que menos. En algunos casos pensamos que los podemos recuperar, pero vamos a ver la evolución hasta mañana y veremos cómo completamos la alineación y el banquillo. También contaremos con gente del filial”.

Preguntado sobre si en el caso de superar al Real Madrid serían candidatos al título, Setién expresó que “hay muchos equipos, todavía nos faltaría un mundo en caso de pasar, pero lo que nos preocupa realmente es el partido de mañana y los posteriores de liga. No me marco objetivos a largo plazo”.

