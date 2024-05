El Birmingham City de Tom Brady desciende y los aficionados invaden el campo

Temporada para olvidar la del Birmingham City que este sábado consumó su descenso a League One, la tercera división inglesa, por primera vez en 29 años. Un curso en el que ni los seis entrenadores distintos que han dirigido al equipo han conseguido evitar perder la categoría.

Los 'blues' dependían de una carambola en la última jornada para poder continuar en Championship, empezando por ganar su partido ante el Norwich. Esa primera premisa se cumplió con un gol de Seung-Ho Paik en la segunda parte del encuentro. Con la victoria bajo el brazo debían esperar una derrota de Blackburn o el Sheffield Wednesday en Leicester y Sunderland, respectivamente, o que el Plymouth no ganara ante el Hull. No se dio ninguna de las tres y el histórico Birmingham acabó en League One.

Un final dramático para una mala temporada que acabó con el enfado de unos aficionados que invadieron el campo tras el encuentro ante el Norwich.

En la infructuosa temporada el Birmingham City ha llegado a tener hasta seis entrenadores distintos, en varias decisiones controvertidas de la directiva, como la de cesar a John Eustace a principios de curso y colocar a Wayne Rooney en su lugar. El paso del exinternacional inglés fue breve, solo 83 días en el cargo, y fue sustituído por Tony Mowbray, con Steve Spooner haciendo de intermediario con 4 días dirigiendo el banquillo 'blue'. Con Mowbray mejoró el equipo y fue el que más duró en el banquillo (118 días), aunque tuvo que abandonar por enfermedad. Tras él llegó Mark Venus que dio el testigo a un Gary Rowett que con solo 47 días al frente del equipo no ha podido evitar la caída.

El curso que viene tocará pelear en la tercera categoría del fútbol inglés, donde el Birmigham City no jugaba desde 1995. El club había llegado a ascender a Premier League y tras ganar la Copa de la Liga, en la 2011/2012 descendió a Championship, donde había jugado hasta ahora. Este verano, la estrella de la NFL Tom Brady entró en el club como propietario en busca de devolver al equipo a la máxima categoría, pero el próximo curso deberá luchar por un objetivo similar, aunque con un escalón más de por medio.

Tras consumarse el descenso, Brady publicó un mensaje en su cuenta de X, animando a los aficionados. "Muchas gracias por su apoyo en una dura primera temporada. Tenemos un largo camino que recorrer, pero por vosotros lograremos grandes cosas en el futuro", escribió.