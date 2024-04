No tienes que viajar a Ibiza para disfrutar del verano: hay una opción más barata y menos masificada

Aunque la fiebre por Ibiza parece ser menos intensa que antaño, millones de turistas deciden poner el rumbo cada año a la isla pitusa en búsquda de sol, playa y fiesta. Sin embargo, la prensa extranjera está empezando a dejar de recomendar este destino paradisíaco de las Islas Baleares para apostar por otros más económicos y menos masificados.

The Sun, el diario inglés más leído, ha publicado un artículo en el que explica por qué el redactor en cuestión prefiere Galicia por encima de Ibiza.

¿Por qué elegir Galicia antes que Ibiza para viajar este verano?

The Sun describe a Galicia como "una alternativa a menudo pasada por alto, que es mucho más abrata y menos concurrida que gran parte de la costa de España, incluso durante los meses de verano". Compara la costa gallega con Ibiza, el resto de Islas Baleares o Levante, y concluye que la costa gallega no tiene nada que envidiarle. Y razón no le falta, más ahora que las aguas del Mediterráneo están extremadamente calientes durante buena parte del verano.

El periodista que se ha hecho cargo de este artículo también destaca sus principales ciudades, tanto de interior como de costa: Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo o Lugo, entre otros municipios como Pontevedra, Ferrol o pueblos en primera línea de playa ubicados en plenas Rías Baixas.

Puede que Ibiza tenga una mayor oferta de ocio y entretenimiento, pero The Sun asegura que Galicia posee un paisaje impresionante y un "rico patrimonio cultural e histórico, su cocina local y sus pintorescas zonas y paisajes costeros".