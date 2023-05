El error en Valladolid pasa factura a Ortiz Arias, que va a la 'nevera'

El colegiado madrileño no pitará en las próximas jornadas para evitar exponerle La decisión no responde a la inhabilitación solicitada por el club vallisoletano para que no pite ningún partido del equipo pucelano o que afecte a sus intereses

El colegiado madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias descansará en las próximas jornadas ligueras de Primera división, lo que representa un pequeño castigo preventivo. De esta forma se quiere evitar exponerle y esperar que el tiempo haga olvidar su error del pasado domingo en el Estadio de Zorilla en el Valladolid-Sevilla.

Sin embargo, la decisión de concederle unas pequeñas vacaciones, no responde a la inhabilitación solicitada por el club vallisoletano para que no pite ningún partido del equipo pucelano o que afecte a sus intereses.Ortiz Arias cometió un error al no dejar acabar la jugada que acabó en gol a favor del Valladolid y pitar cuando todavía, y aún habiendo sobrepasado el tiempo de añadido que concedió en la Primera parte, no se había acabado esa jugada. Ortiz Arias hizo sonar su silbato justo después de que Escudero disparara desde la frontal del área, ya cuando el balón se encontraba en el área e iba camino de convertirse en gol. Así lo reconoció en la conversación con el técnico del Valladolid al inicio de la segunda mitad.

Es por ello que el árbitro madrileño no estará entre los designados para la jornada de este fin de semana y es muy probable que tampoco en la siguiente. Queda por ver si será repescado en las dos últimas de Primera división, con horario unificado en los encuentros donde haya algo en juego.