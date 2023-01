Gattuso: "Entendería cualquier decisión del club"

El italiano volvió a cosechar una derrota y ve peligrar su puesto en Mestalla "Soy el principal responsable, pero ni controlo el dinero ni ficho", dijo el técnico che

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, ha explicado tras perder ante el Real Valladolid, que él siempre "da la cara", puesto que es el "principal responsable" de la mala racha del equipo, pero "ni controla el dinero del club ni es quien ficha".

En este sentido, preguntado sobre si iba a llegar algún refuerzo en el mercado invernal, ha comentado que él es "solo un trabajador" y su responsabilidad "es la que es", es decir "tratar de buscar soluciones en el juego para cambiar la dinámica negativa".

En su opinión, el Valencia "hace mucho tiempo que está haciendo méritos para ganar", en este caso, durante la primera mitad, en la que ha "controlado más" y ha tenido "ocasiones" para haber abierto el marcador.

"Sabíamos que era un partido delicado, por la situación en la tabla de los dos equipos pero, aunque se ha tenido opción de marcar en la primera mitad, el gol no llegó, y en la segunda el Valladolid reaccionó y anotó en los últimos compases", ha detallado.

Ha precisado que, en este encuentro, ha tratado "de cambiar el estilo de juego, esperando al rival, y en el primer tiempo ha habido cuatro o cinco ocasiones para marcar pero no ha habido suerte".

En la segunda mitad "todo cambió", con un rival que demostró más empuje, si bien también buscó frenarlo con la entrada de jugadores ofensivos que, sin embargo, no tuvo el efecto deseado.

"Está claro que yo soy el responsable de esto. Es verdad que el equipo ahora no juega con tranquilidad, y se sigue trabajando para que las ocasiones finalicen en gol y dé la vuelta a la situación. Y si llega alguien o no, no depende de mí, porque no controlo el dinero del club", ha añadido.

Según ha apuntado "hace unos meses el equipo tenía un estilo definido, con presión adelante, que estaba bien con balón, y ha habido partidos que no ha merecido perder", y por esto considera que "estos malos momentos pasarán".

Es consciente de que su continuidad esté en entredicho, y al respecto ha comentado que forma parte de su trabajo que se cuestione su vinculación al club, y que "respetará cualquier decisión que tome el club", siendo su única prioridad, en estos instantes, "la de tratar que todo cambie".