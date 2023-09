Medvedev y su 'dardo' a Djokovic: "¿Qué haces todavía aquí? Venga va..."

"¿Qué haces todavía aquí? Venga va. No sé cuándo planeas frenar un poco..", le dijo el ruso al serbio al acabar el partido Daniil ya ha perdido dos finales de Grand Slam ante Nole (la primera fue la del Abierto de Australia 2021)

Daniil Medvedev no pudo con Novak Djokovic en la final del Us Open y se acabó rindiendo al serbio. Con todo, el ruso aceptó deportivamente la derrota y se rindió a la evidencia en la entrega de premios aceptando la superioridad de su adversario. La final se resolvió en tres (6-3, 6(5)-7 y 6-3), en tres horas y 17 minutos.

Incluso Medvedev, a pesar de la derrota, bromeó con su verdugo cuando le dieron el turno de palabra: "¿Qué haces todavía aquí? Venga va. No sé cuándo planeas frenar un poco... Pero enhorabuena a ti y a tu equipo. 24 Grand Slam". Djokovic se sonreía mientras escuchaba las palabras del derrotado, que a pesar de la decepción, más aún cuando había superado el obstáculo de Alcaraz, estuvo con mucho aplomo y con una exquisita educación, sin buscar excusa alguna. Lo que más lamentó Medvedev fue no haberle podido ofrecer la victoria a su mujer en el aniversario de boda.

El tenista ruso le preguntó al serbio, que ya acumula 24 Grand Slam, por su retirada. Nole, a sus 36 años, volvió este lunes al número 1 de la ATP.

Daniil siguió con las alabanzas: "Yo tengo 20 títulos y tú tienes 24 'Grand Slam'". Me has hecho mejor jugador pero de las cinco finales que jugué contigo y Rafa sólo gané una".

Daniil, que ya ha perdido dos finales de Grand Slam ante Nole (la primera fue la del Abierto de Australia 2021), alucina con el serbio.

Medvedev, que había derrotado a Djokovic en la final del US Open de 2021, no pudo repetir en esta ocasión: "Me parece increíble que derrotara a Novak en una final de Grand Slam. Probablemente, en este momento esa es la cima de mi carrera", aseguró.