Djokovic se justifica tras imitar a Shelton: "Es muy original y le he copiado"

El serbio arrolló al estadounidense para meterse en una nueva final de Gran Slam Pero volvió a no alejarse de la polémica, porque imitó la celebración de Shelton una vez ganó el partido

Djokovic pasó por encima del estadounidense Ben Shelton y mañana volverá a disputar otra final. Su triunfo fue indiscutible y por la vía rápida: en tres sets y en poco más de dos horas y media. Sin embargo, su victoria ha sido empañada ligeramente por una polémica que hubo en su celebración y en las posteriores ruedas de prensa.

Una vez terminó el partido y el serbio pudo alegrarse por alcanzar una nueva final de Gran Slam, se le ocurrió imitar la habitual celebración de su rival. Y aquí es donde se originó la polémica. El joven estadouninse tiene su propia celebración: hacer ver que habla por teléfono y después colgar, pero 'Nole' no dudó en hacer lo mismo.

"Me encanta como celebra Ben. Es muy original y le he copiado. Le he robado la celebración", afirmó feliz el serbio, que creyó que se trataba de un gesto muy divertido.

Aunque no fue del agrado de su rival, que le contestó de manera muy recurrente citando al escritor Oscar Wilde: "De pequeño aprendí que imitar es la más sincera forma de adulación".

Una respuesta dura e ingeniosa, porque esta cita alude al hecho que los mediocres suelen imitar a la grandeza.