Topuria - Volkanovski: fecha, horario y dónde ver online la pelea de UFC

Ilia Topuria (14-0) y Alexander Volkanovski (26-3-0) protagonizarán el combate estelar de la UFC 298, un evento que se celebrará en el Honda Center de Anaheim, Los Angeles, y que tendrá la disputa del cinturón de peso pluma como gran protagonista. Todo está listo para una batalla memorable dentro de la jaula.

El hispanogeorgiano, tercero en el ranking, quiere convertirse en el primer representante español en adjudicarse un cinturón de la UFC, la máxima promotora de las artes marciales mixtas. Nunca antes nadie había llegado tan lejos como Ilia, un peleador de 27 años que busca destronar al rey. Volkanovski, 'monarca' de las 145 libras por casi un lustro, quiere a sus 35 años seguir agigantando su leyenda dentro del octágono. 'The Great', que llega de un nocaut ante Makachev en una categoría superior el pasado octubre, no quiere abdicar ante Topuria.

"Va a ser abismal. Haré historia para España, Georgia y para mí personalmente. Si trabajas duro y tienes fe, todo es posible. Cuánta historia tiene la raza humana y nadie lo había hecho antes. Va a ser grandioso", sentenció el 'Matador' a los medios de comunicación presentes en Los Ángeles un día antes de la pelea.

¿Cuándo es el combate entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski?

La velada de la UFC 298 se celebrará el próximo sábado 17 de febrero en Estados Unidos, concretamente en Anaheim, LA. En España el evento empezará ya de madrugada el domingo sobre las 00:00 horas CET . A partir de las 2:00 horas CET arrancará la segunda ronda de preliminares y a las 4:00 horas CET lo hará la cartera estelar, los combates más esperados por todos los aficionados que incluyen 'rankeados' en diferentes divisiones y el 'main event' por el título.

El combate entre Ilia Topuria y Volkanovski está programado para las 6:00 - 6:15 horas CET aproximadamente, aunque el resto de peleas acabará pautando la hora definitiva. Pese a que la pelea titular es el gran atractivo de la noche, hay otras propuestas más que interesantes para abrir boca antes de ver a 'El Matador'. El coestelar entre Robert Whittaker y Paulo Costa o el Geoff Neal vs Ian Machado Garry del peso welter, citas más que recomendadas.

¿Dónde ver la pelea Ilia Topuria y Alexander Volkanovski?

Eurosport es la plataforma que ofrece la UFC en directo en España a través de su APP/player. Además, los eventos principales de esta competición se podrán ver en el canal de televisión de Eurosport 2.

Para ver la pelea entre Topuria y Volkanovski, es necesario abonarse a la aplicación de Eurosport, que tiene un coste mensual de 6'99 euros y un coste anual de 39'99 euros. El combate solo se podrá ver a través de la APP de Eurosport, no en los canales Eurosport 1 o Eurosport 2 que puede haber incluidos en operadores de televisión.

¿Tengo que registrarme en Eurosport?

Si, antes de abonarse es necesario registrarse en la app de Eurosport. Si no te has registrado, no podrás ver el combate.

La UFC tendrá un calendario completo de más de 40 eventos durante todo el año cuyas fechas se van confirmando según avanza la temporada. Además, Eurosport ofrece también contenido adicional como análisis, debates o previas sobre todos los eventos de la UFC.

Así fue el cara a cara definitivo

'The Great' y 'El Matador' ya están listos para subirse a la jaula y dar uno de los mejores espectáculos del año en la UFC. Así fue el careo definitivo entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski la noche previa al combate estelar.

Recordemos que Ilia tiene ante sí la oportunidad de destronar al monarca de las 145 libras. El australiano nunca ha perdido un combate en el peso pluma y aspira a seguir su reinado con una victoria en Anaheim. El hispanogeorgiano, por su parte, quiere implantar una nueva dinastía en la máxima promotora de MMA.

Pese a los 'dardos' de Ilia a su rival en redes sociales, 'El Matador' siempre ha mostrado mucho respeto por su carrera: "Es difícil pelear con alguien como Volkanovski, que es tan buena gente (...) Yo le respeto como persona, como profesional, pero estoy peleando por mis sueños y él está en mi camino (...) Al final, somos seres humanos luchando por dar mejor vida a nuestras familias" afirmó tras el último 'careo'.

El pesaje, un trámite

Los dos protagonistas del gran combate cumplieron con la báscula el viernes y llegaron a las 144,5 libras (unos 65,5 kg) que les permiten seguir adelante con el show.

Ilia Topuria durante su pesaje para el combate estelar del UFC 298 / Armando Arorizo

Recordemos que en los combates titulares de la UFC no se permite la libra de cortesía, una medida que permite al luchador pesar una libra más de lo permitido o pactado en la división. Ni Topuria ni Volkanovski podían acogerse a este derecho. En cualquier caso, no hubo ningún problema en el pesaje y todo está preparado para que se libre una auténtica batalla en el octágono.

La cartelera, al completo

Cartelera estelar del UFC 298

Alexander Volkanovski vs Ilia Topuria: Campeonato del peso pluma de la UFC.

Robert Whittaker vs Paulo Costa: peso medio.

Geoff Neal vs Ian Machado Garry: peso welter.

Merab Dvalishvili vs Henry Cejudo: peso gallo.

Anthony Hernández vs Roman Kopylov: peso medio.

Cartelera preliminar del UFC 298

Amanda Lemos vs Mackenzie Dern: peso paja.

Marcos Rogerio de Lima vs Justin Tafa: peso pesado.

Rinya Nakamura vs Carlos Vera: peso gallo.

AJ Dobson vs Tresean Gore: peso medio.

Cartelera primeros preliminares del UFC 298

Zhang Mingyang vs Brendson Ribeiro: peso semipesado.

Josh Quinlan vs Danny Barlow: peso welter.

Oban Elliott vs Val Woodburn: peso welter.

Andrea Lee vs Miranda Maverick: peso mosca.