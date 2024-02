Ilia Topuria, ante su leyenda: "Haré historia para España"

Ha llegado el día más importante para la historia de las artes marciales mixtas españolas. Ilia Topuria (14-0) se enfrentará a Alexander Volkanovski (26-3) en el combate estelar de la UFC 298 y buscará convertirse en el nuevo campeón mundial del peso pluma.

El hispanogeorgiano sueña con ser en el primer representante español en adjudicarse un cinturón de la UFC, la máxima promotora de las MMA. El primer paso para quedar grabado en los libros de historia ya está hecho: Ilia paralizará a todo un país la próxima madrugada del sábado al domingo, miles de personas que nunca han visto un combate estarán pegados a sus pantallas alentando por 'El Matador'. Su victoria será de la toda una nación.

El último cara a cara

Los dos protagonistas del gran combate cumplieron con la báscula el viernes y llegaron a las 144,5 libras (unos 65,5 kg) que les permiten seguir adelante con el show. Más tarde llegó el tan esperado cara a cara entre Ilia y Alexander, la última vez que se verán antes de poner los pies en el octágono y dar un espectáculo a todo el mundo. El trabajo más difícil, el training camp y la 'aduana' del pesaje, ya está hecho. Ahora solo queda demostrar por qué Ilia se merece ser el nuevo monarca del peso pluma, un sueño que tiene en su cabeza desde que entró al Climent Club con tan solo 15 años y que podrá hacerse realidad en el Honda Center de Anaheim, Los Ángeles, ante la mirada de más de 18.000 personas.

"Va a ser abismal. Haré historia para España, Georgia y para mí personalmente. Si trabajas duro y tienes fe, todo es posible. Cuánta historia tiene la raza humana y nadie lo había hecho antes. Va a ser grandioso", sentenció el 'Matador' a los medios de comunicación presentes en Estados Unidos.

El reto para 'El Matador' es titánico. Pese haber derrotado a dos reputados nombres como Mitchell y Emmett en sus dos pasados combates, Volkanovski es harina de otro costal. Considerado como el mejor peso pluma de la historia y con un balance perfecto en las defensas por el título (5-0), 'The Great' está en una condición física perfecta a sus 35 años y se espera que busque un combate largo. El australiano tiene un cardio 'infinito' y un gran volumen de pegada.

Volkanovski, con rostro serio durante su pesaje antes de enfrentarse a Ilia / Armando Arorizo

"No me he preparado para una pelea de cinco asaltos de cinco minutos, sino de cinco días", añadió el peleador hispanogeorgiano tras ser preguntado por como se desarrollará el choque. En las ruedas de prensa celebradas los pasados días, Ilia ha hecho hincapié en que la profesionalidad y exigencia de su training camp para pelear contra Volkanovski no tiene nada que ver con sus anteriores combates. Ilia, tal y como explicó su entrenador Jorge Climent a SPORT, montó un centro de alto rendimiento en su casa, Alicante, algo que le ha permitido llegar hoy en su mejor estado de forma. Más que preparado para la batalla.

El estelar del UFC 298 no ha decepcionado ya desde que Dana White lo anunciase unos meses atrás. Tanto Ilia como 'Volk' han librado una batalla tanto en redes sociales como delante de los micrófonos que ha alimentado la atención de un combate que apunta a registrar números espectaculares. "Es difícil pelear con alguien como Volkanovski, que es tan buena gente (...) Yo le respeto como persona, como profesional, pero estoy peleando por mis sueños y él está en mi camino (...) Al final, somos seres humanos luchando por dar mejor vida a nuestras familias", aseguró Ilia.