McGregor ataca también a Khabib: "Es una rata..."

McGregor no deja títere con cabeza cuando toma la palabra. Después de 'atacar' a Ilia Topuria asegurando que "que se joda Topuria. Me importa un carajo. Me recuerda a un Artem Lobov retrasado. Creo que Holloway lo destroza. Ilia no es un campeón. Puede que tenga un cinturón, pero es un cinturón sin sentido mientras él lo sostenga. ¿El atleta mejor pagado en 2025? No seas estúpido, muchacho", ahora le ha llegado el turno a Khabib Nurmagomedov.

El exluchador daguestaní ha tenido problemas con el gobierno ruso, por una cuestión meramente financiera. El excampeón del peso ligero de la UFC supuestamente ha estado bajo investigación por pagar menos impuestos de su negocio, estimados en más de 300 millones de rublos (unos 3,3 millones de dólares). Así, McGregor ha aprovechado para 'atacarle'.

¡McGregor y Khabib, a punto de llegar a las manos en el pesaje! / UFC

"Eso es el típico comportamiento de una rata"

"Eso es el típico comportamiento de una rata. Es una rata escurridiza. Así que tiene facturas que pagar. Tiene dos eventos principales o algo así en la UFC y le debe las pelotas al gobierno ruso. Así que va a pagar el maldito dinero que debe en lugar de desviarlo a otros países. Estoy extasiado y encantado de que eso le esté sucediendo. Todos le daremos la bienvenida de nuevo al mundo de la lucha del que ha huido", indicó en una transmisión en Duelbits.

"Es una trampa para ratas. La trampa para ratas ha sido puesta. Estamos emocionados por eso y para ver a dónde va. Notamos a una pequeña rata escabulléndose de nuevo. Lo vemos de vuelta por aquí. La rata gorda, lo llamamos", prosiguió el irlandés.

Recordemos que una de las últimas victorias de Khabib Nurmagomedov fue, precisamente, contra McGregor. Finalmente, se retiró en octubre de 2020, imbatido con 29 victorias.

Por su parte, McGregor, después de aquel combate, tiene una racha de 1-2 y ahora se le espera en su regreso contra Michael Chandler en el UFC 303, programado para el próximo 29 de junio de 2024 en Las Vegas, Nevada.