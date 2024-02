La petición que ha hecho Ilia Topuria para luchar en el Bernabéu

"Me veo ganándole en el primer round", respondió Ilia Topuria a la pregunta de cómo se imagina el combate de la madrugada del próximo domingo.

El luchador español habló en la rueda de prensa previa al UFC 298 en el que luchará contra Volkanovski. Un evento que se celebrará en el Honda Center de Anaheim, Los Angeles, y que tendrá la disputa del cinturón de peso pluma como gran protagonista.

Topuria quiso quitar protagonismo al australiano en la previa del combate: "Me he preparado como en los otros combates y me he preparado para un duro combate, como los demás, no veo diferencia, me he preparado como con los otros rivales"

"Soy mejor que él en todas las áreas", apuntó Topuria

Le preguntaron contra quién le gustaría medirse en el evento de la UFC que está planeando celebrarse en el Bernabéu como apuntó Dana White, Topuria fue claro:"Si fuera mi decisión, mi decisión sería medirme contra Connor McGregor.

El combate está previsto que de comienzo cerca de las 6:00h hora española del domingo.