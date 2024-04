Ilia Topuria: "Sin el BMF, Holloway no me interesa en absoluto"

Está claro que Max Holloway (25-7-0), quien recientemente se coronó como BMF, es el principal candidato para enfrentarse en el primer combate de defensa del título de Ilia Topuria (15-0-0). Sin embargo, el hawaiano no es la única opción que se está considerando. El propio campeón de peso pluma mencionó esta posibilidad en una entrevista con 'The MMA Hour', abriendo la puerta a una posible revancha con Volkanovski.

Cuando le preguntan por Holloway, Topuria es muy claro. "UFC lo salvó", aseguró refiriéndose a que lo pidió ante de enfrentarse a Volkanovski. "Lo quería a él, pero lo reservaban para este momento", explicó. Ahora, parece que el hawaiano no podrá evitar dicha pelea...

Holloway posa con su cinturón de campeón de las 145 libras / Agencias

"Max Holloway, él es el próximo en la lista. Puede decir lo que quiera: que yo estoy huyendo y él es el toro y todas esas cosas. Pero vamos, hombre. Solo trae la misma intensidad que mostraste en los últimos 10 segundos, pero desde el inicio, y veremos qué sucede. Golpeemos y averigüemos qué pasa. Sé que seré el primero en apagarle las luces. Estoy seguro de que soy superior a él en todos los aspectos. Puedo manejar la pelea como desee. Podría preguntarle: '¿Cómo quieres que termine esto? ¿Quieres ser noqueado? ¿Quieres ser sometido? ¿Qué prefieres?'", expresó completamente seguro de sus posibilidades.

'El Matador' dejó muy claras sus intenciones: o el título BMF está en juego, o no hay pelea. "Sin el cinturón BMF, (Holloway) no me interesa en absoluto. De lo contrario, buscaré la revancha con 'Volk'. Pero dado que él tiene ese cinturón, estoy emocionado por eso. Es por eso que lo deseo. Ha estado mencionando: 'Tengo muchas opciones ahora mismo'. Pero no tiene opciones. Actualmente, soy el campeón. Yo elijo la fecha, yo elijo el lugar. Solo necesita estar preparado y esperar mi llamada. Siempre y cuando esté dispuesto, debe estar listo", finalizó.