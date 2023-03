Aitana Álvarez tratará de arrebatar el invicto de Valentina Escobar en Miami el 18 de marzo

La donostiarra se subirá de nuevo a la jaula de Combate Global en una categoría de peso menor a la que solía militar

Aitana "El Pitbull" Álvarez ya ha conseguido firmar pelea. Se enfrentará a la chilena Valentina Escobar, que actualmente posee un récord impecable de tres victorias a cero. Lo hará el 18 de marzo en Miami, en la compañía de artes marciales mixtas Combate Global.Escobar, de 24 años, inició su carrera en el deporte a los 1, cuando comenzó a practicar judo en el Club Judokian Santiago. La joven actualmente es parte del Team Barrio Franklin.

Álvarez, nacida en San Sebastián en 1999, e hija y nieta de peleadores, es una artista marcial mixta dispuesta a todo por llegar a conseguir su sueño: ser reconocida en la escena y poder llegar a ser un ejemplo para la siguiente generación.

Álvarez ha decidido bajar de categoría (de 57 a 52 kilos), “porque antes era la que menos pesaba y mis rivales llegaban a la jaula seis kilos más pesadas que yo”, apunta Aitana, que ha documentado todo el proceso de recorte de peso para sus redes sociales. Para ella “ya no es tan difícil como antes gracias a mi nutricionista, Lautaro Arborelo”: “Me tomo esto muy en serio y no dejo que mi mayor vicio (la comida) me estropee mi sueño”, remarca con decisión la peleadora, que vive a caballo entre Valencia y Suecia para entrenar.