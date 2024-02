¡Nadal deja en el aire su regreso en Doha!

Después de la lesión sufrida en Brisbane, Rafa Nadal tenía pensado volver a las pistas de tenis en el torneo de Doha, que se disputa entre el 19 y el 24 de febrero. Sin embargo, el tenista de Manacor ve algo precipitado reaparecer tan pronto y quizás no viaje a Catar.

Según unas declaraciones en el programa "El Objetivo" de La Sexta, el propio Nadal asegura llegar "muy justillo" para Doha, y la decisión la ve más "de último minuto". El tenista también ha confirmado que ha sufrido unas pequeñas molestias estas últimas semanas y llega un poco al límite.

El exnúmero uno del mundo lleva recuperándose desde el 5 de enero de una microrrotura muscular en el muslo. "Llegados a este punto, cada golpe que me doy, cada lesión es un retroceso ya no solo en lo tenístico y lo físico, sino también en lo mental".

El objetivo principal del español es llegar a Indian Wells, el primer Masters 1000 del año, que se disputa en California. "Confío al 100% en estar en Indian Wells, es un torneo muy especial para mí. No sé si va a ser la última vez que lo voy a jugar, pero hay opciones de que sí, así que me gustaría estar allí sí o sí". La motivación de jugar en Estados Unidos puede ser un factor decisivo de su posible no viaje a Doha.

Aun así, Roland Garros es el Grand Slam que tiene Rafa entre ceja y ceja. La tierra batida es su máxima prioridad y su plan de entrenamiento está enfocado en llegar al máximo nivel cuando empiece la temporada de esta superficie. "Mi objetivo prioritario es llegar a la temporada de tierra al menos lo más sano posible".

La tierra batida, en abril

La gira europea de arcilla arranca el 7 de abril con el Masters 1000 de Montecarlo. Después, los tenistas se desplazarán a España, donde se disputarán los dos clásicos torneos en Barcelona y Madrid. De momento, Nadal ha confirmado únicamente su participación en la ciudad condal, aunque se da por descontado que también formará parte de la lista del Mutua Madrid Open.

Por tanto, teniendo en cuenta la exigencia del calendario a partir de marzo, la participación del tenista español en Doha es más que dudosa. En caso de no viajar a Catar, California será su próximo destino.