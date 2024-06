La lista de personas que no pueden tomar café y las consecuencias negativas para su salud

Hay personas que no pueden comenzar bien el día sin tomarse un café. Esta bebida es una de las más consumidas del mundo, y además del mencionado hábito, forma parte de nuestra forma de relacionarnos. No obstante, la cafeína que contiene no afecta a todo el mundo por igual, y algunas personas que pueden sufrir consecuencias negativas.

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir un máximo de 400 miligramos diarios de cafeína, es decir, unas 4 tazas aproximadamente. Aun así, esta cantidad puede varias según la tolerancia y sensibilidad del individuo. Por esta razón, siempre es recomendable acudir a un médico para hacer un estudio sobre los efectos personales de esta bebida.

El café cuenta con muchos beneficios para nuestro cuerpo: Ayuda a combatir la diabetes tipo 2, reduce el riesgo de desarrollar trastornos mentales, previene el estreñimiento, mejora el rendimiento físico y combate la depresión, entre muchos otros.

Sin embargo, a pesar de los beneficios, hay varios tipos de personas que por su situación no es recomendable que consuman café:

Mujeres embarazadas

Personas con trastornos de ansiedad

Personas con insomnio

Problemas gastrointestinales

Personas con sensibilidad a la cafeína

Niños

Cualquiera de estas personas debería evitar o reducir el consumo de café.