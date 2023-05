Multa histórica para Gaston tras el Mutua Madrid Open

El francés deberá pagar 144.000 dólares (133.000 euros) por un acto antideportivo Durante el partido de segunda ronda ante Coric, el galo tiró al suelo una bola para parar el punto

El tenista francés Hugo Gaston tendrá que pagar una multa de 144.000 dólares (133.000 euros) por un acto antideportivo durante el pasado Mutua Madrid Open.

La 'chiquillada' del de Toulousse durante su partido de segunda ronda ante el croata Borna Coric le ha salido cara a Gaston al que no se le ocurrió otra cosa que tirar al suelo una pelota que llevaba en el bolsillo para intentar que el juez de silla detuviera el punto y se repitiera.

Hugo Gaston has been fined €133,000 by the ATP for intentionally throwing a ball into the court during his match against Coric in Madrid, trying to replay the point.



This is the video 👇pic.twitter.com/EeU4RVFg3w