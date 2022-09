Djokovic, ante la llegada de Alcaraz a la cima: "Tengo que reinventarme"

El tenista serbio ha analizado la figura del murciano admitiendo que tendrá que mejorar para hacerle frente en la lucha por los grandes títulos Alcaraz subió a la cima del ránking de la ATP tras conquistar el US Open a los 19 años de edad

Esta semana la ATP viaja hasta Tel Aviv para disputar una semana más de competición tras la celebración del US Open y la Laver Cup. Novak Djokovic forma parte de la extensa expedición de jugadores que compiten otra vez en el circuito ATP tras la finalización del gran evento neoyorkino, y ha aprovechado la semana en tierras israelitas para analizar en rueda de prensa la figura de Carlos Alcaraz, su ascenso a la cima del ránking y sus motivaciones de ahora en adelante para reinventarse y buscar cómo hacerle frente en el futuro.

Carlos Alcaraz solo defiende 280 puntos de aquí a final de año, lo que hace pensar que el del Palmar puede terminar la temporada como número uno del mundo a los 19 años de edad. Ir sumando semanas como mejor tenista del mundo siempre ha sido un claro objetivo de Djokovic a lo largo de su carrera deportiva, que ahora ve como tiene a otro español delante suyo que viene predispuesto a complicarle mucho las cosas y con hambre de todo. El serbio por su parte, afirma que deberá encontrar soluciones: "Siempre he tratado de innovar y evolucionar de manera constante porque no creo en el estancamiento: o hay regresión o hay progresión e intento estar siempre en el lado de la progresión y más en el último par de años porque los jóvenes están llegando, como Alcaraz por ejemplo. Están llenos de adrenalina, llenos de poder, de motivación para ganar los torneos más importantes del mundo. Así que tienes que estar continuamente reinventándote, averiguado qué tienes que mejorar y cómo situarte en un nivel superior para aguantar la presión que viene de estos chicos y ser capaz de competir por los torneos más importantes", afirmó Novak Djokovic ante los medios de comunicación.

Cabe recordar que el de Belgrado no pudo participar ni en el Open de Australia ni en el US Open al no estar vacunado contra la Covid-19, lo que le hizo perder una gran cantidad de puntos en la clasificación hasta relegarle a la séptima plaza a más de 3.000 puntos del murciano, por lo que encara un final de temporada atípico donde buscará recuperar sensaciones y escalar lo más rápido posible hacia arriba para arrancar fuerte el 2023 y como él mismo afirma "ser la resistencia de los jóvenes que van subiendo".