Federer se rinde a Nadal: "Nunca olvidaré lo que hiciste por mí en esta Laver Cup"

El suizo analiza en 'The New York Times' todo lo vivido en su último evento como tenista profesional, donde volvió a alabar la figura del balear Tras 24 años de carrera, el helvético colgó su raqueta junto a algunos de sus mejores amigos y rivales dentro del circuito ATP

La retirada de Roger Federer es al tenis lo que la retirada de Leo Messi o Cristiano Ronaldo será para el mundo del fútbol. El suizo, considerado el más grande dentro del deporte de la raqueta durante muchos años, marcó una época en el deporte en general, ayudando a dar voz y eco a su deporte además de convertirse en una figura muy respetada dentro de la sociedad. Esto lo hizo a base de trabajo y buenas conductas, que le propiciaron una despedida como la que se merecía, acompañado de sus mejores amigos y máximos competidores dentro del circuito ATP, en un fin de semana en Londres que estuvo lleno de emociones, sentimientos encontrados y anécdotas para la historia.

Aunque ya han pasado unos cuantos días del anuncio de Federer, el ganador de 20 títulos de 'Grand Slam' sigue concediendo una gran cantidad de entrevistas a medios deportivos donde reflexiona sobre su carrera tenística, y su relación con Rafael Nadal, el jugador por el que más respeto, admiración y amistad presenta dentro del mundo del tenis.

"Hablé con Nadal después del US Open y le dije que yo no estaba al 100% para jugar el dobles, quizás a un 60 o 50%, y le dije 'Mira te mantendré informado, y tu me dices como te van las cosas por casa y volvemos a hablar'. Pero rápidamente me contestó y me dijo, haré todo lo posible para estar ahí contigo. Eso fue algo increíble para mi de su parte. Eso mostró una vez más cuánto significamos el uno para el otro y el respeto que nos tenemos. Creo que ha sido una historia preciosa e increíble para nosotros. Todo terminó mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Fue un esfuerzo increíble de Rafa y nunca olvidaré lo que hizo por mí en Londres".

Una ciudad inglesa donde Roger afirma que le fue imposible controlar las emociones: "Siempre me ha costado mucho controlar mis emociones, cuando gano y cuando pierdo. Creo que el viernes fue algo distinto, siendo sinceros, porque creo que todos estos chicos ('Big 4') vieron 'flashes' de sus carreras por delante de sus ojos. Cuando te haces más mayor y llegas a los 30 empiezas a saber lo que realmente aprecias en la vida y en el deporte”.

Para terminar, comentó uno de los momentos más sonados del fin de semana, cuando durante la actuación musical de Ellie Goulding se pudo observar a Federer y a Nadal llorando el uno al lado del otro con el suizo cogiendo la mano del hombre con más títulos de 'Grand Slam' de la Era Open -22-. "Creo que, en ese momento, estaba llorando mucho y no sé, todo lo que me pasaba por mi mente era lo feliz que estaba de estar viviendo ese momento con todos ellos. Creo que fue algo precioso mientras estábamos sentados, sonaba la música y el foco estaba más centrado en Ellie Goulding. En ese momento me olvidé de todo y creo que le toqué la mano a Rafa como en señal de agradecimiento".