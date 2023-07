Andreeva, la nueva 'joya' del tenis que rechazó la Academia de Nadal

La tenista rusa, a sus 16 años, se ha clasificado para los octavos de final de Wimbledon "Teníamos dos opciones, ir a la academia de Rafa Nadal o a Cannes. Cannes estaba más cerca..."

La rusa Mirra Andreeva, que con 16 años está en octavos de final de Wimbledon, contó que tuvo que elegir entre ir a la Academia de Rafael Nadal en Manacor o a la de Mouratoglou en Cannes y que eligió esta última porque "está más cerca".

Andreeva derrotó a Anastasia Potapova en tercera ronda del Grand Slam británico y se convirtió en la más joven en octavos desde Cori Gauff en 2019. Preguntada por sus razones para unirse a la academia de Mouratoglou en Cannes, la rusa aseguró que tomó la decisión porque estaba más cerca.

"Teníamos dos opciones, ir a la academia de Rafa Nadal o a Cannes. Cannes estaba más cerca, así que probamos a ir allí. Me gusta. Todo lo que puedo decir es que me gusta y por eso estamos ahí", reconoció la rusa.

Andreeva está en octavos procedente de la previa y se enfrentará en la siguiente ronda a la estadounidense Madison Keys, por lo que empiezan a surgir comparaciones con la británica Emma Raducanu, que hace dos años ganó el US Open también como preclasificada.

"Intento no pensar en ello, porque me podría molestar. Solo quiero jugar cada partido sin pensar cómo de lejos he llegado o en qué ronda estoy".

Sobre sus ídolos, la rusa mencionó a Roger Federer, pero también a Rafael Nadal y valoró cómo el balear se sobrepuso a la lesión en el pie en 2022 para conseguir su décimo cuarto Roland Garros.

"Siempre he admirado a Federer y siempre ha sido mi jugador favorito, pero después de que Nadal ganara en Roland Garros en 2022... Me impresionó mucho, porque después de una lesión, volvió y ganó en Australia y en Francia. Después de eso puedo decir que intento copiarle. Intento pensar en lo que él haría", añadió la rusa.