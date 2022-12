El tremendo pique entre Edu Aguirre y D'Alessandro por el mundial de Messi

Edu Aguirre considera que la motivación de Messi irá cuesta abajo Cristobal Soria justifica a Messi: "tenía que adaptarse al PSG. Es una realidad"

Nada hacía presagiar en El Chiringuito que el debate entre Edu Aguirre, Cristobal Soria y D'Alessandro acabaría en pique. Edu y D'Alessandro se enfrentaron en pantalla tras hablar de la actitud de Messi durante los últimos meses, antes del Mundial de Qatar de 2022, con un Edu Aguirre que comenzó diciendo: "creo que la motivación a nivel mental de Messi va a ir para abajo, porque era el torneo de su vida. E inversamente proporcional irá la motivación de los adversarios. Van a tener ganas de quitarse a Messi".

D'Alessandro no parecía estar de acuerdo con lo que Edu estaba diciendo y le rebatió: "Messi tiene recursos...", a lo que su contrincante en el ring le respondió: "¡qué recursos va a tener si Messi llevaba año y medio sin tocarla. ¡Hasta el Mundial!". Una frase que encendió la mecha de la mayor parte de colaboradores, sobre todo de D'Alessandro, que prefirió mantenerse callado en un primer momento. Incluso se metió Cristóbal Soria para para defender al argentino: "necesitaba adaptarse al PSG. Es una realidad":

Para finalizar su intervención, Cristóbal Soria ensalzó la figura de Messi como nunca antes: "yo digo que en los últimos 16 años. ¡16 años! Leo no ha estado un año. ¿Por qué hace balance de los últimos 15 meses?".