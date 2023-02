El tremendo palo de la RAE a 'El Cazador' por esta pregunta

'El cazador' se ha metido en una nueva polémica La RAE ha tenido que salir al paso en las redes

'El cazador' se ha metido en una nueva polémica por utilizar lenguaje inclusivo en una de las preguntas que ha formulado en un programa de esta semana. Lilit fue la encargada de responder pero las redes se han pronunciado durante varios días.

"Chico español conoce chique inglés y quiere pedirle una cita. Así que le dice: “I want (...) with you", le lanzaba el programa a uno de los concursantes rivales de Lilith, quien acertaba la respuesta al marcar la opción A "a date".

#RAEconsultas El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos. — RAE (@RAEinforma) January 2, 2023

El conocido tuitero Kilgore, arremetió contra el programa preguntando a la RAE si esta pregunta era correcta. "me gustaría saber si este enunciado está bien redactado ya que el público menor de edad, que por ejemplo prepara selectividad, puede ser confundido" escribía.

La RAE, que siempre se ha mostrado muy crítica con el lenguaje inclusivo, no perdonaba la ocasión para dar un buen palo. "El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos."

La respuesta de la gente que está a favor del lenguaje inclusivo no se ha hecho esperar. Las redes han ardido y a la RAE le han llovido las críticas pese a que el organismo siempre se ha mantenido firme en este tipo de cuestiones.