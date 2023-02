Tremendo: La bajada de tensión en directo de Elena tras ver la infidelidad de David

Elena no ha soportado la tensión de ver a su pareja siéndole infiel Se ha desmayado en directo, teniendo que ser socorrida por los servicios médicos del programa

La isla de las tentaciones se ha puesto más interesante que nunca con la emisión de su último programa. Se sabía que una de las concursantes sufriría en algún momento un desmayo en directo, pero por fin conocemos el contexto: Elena ha tenido que ver las imágenes de la infidelidad de David, algo que le ha causado mucho dolor y desprecio hacia el que todavía era su pareja. Sin embargo, tan intensas han sido las sensaciones que ha sufrido una bajada de tensión en directo.

"Se acabó. Pensaba de verdad que me quería. Yo con él me comporto como una mujer, y ahora me hace esto. No tiene corazón, estoy en shock y no me lo esperaba para nada", dijo en un primer momento la joven sin poder parar de llorar. Las imágenes continuaban y Elena estaba cada vez más rota: "qué vergüenza, estaba con la persona equivocada y no me he dado cuenta". Sin duda alguna, lo que más le duele es que David no se arrepienta por el daño que le está haciendo.

Cuando la hoguera ha finalizado, Elena comenzó a tambalearse y se desplomó entre dos asientos. Un poco más, y el golpe hubiera sido fatal. Esta bajada de tensión motivó la entrada de los servicios médicos de La isla de las tentaciones: "el programa cree que lo mejor es que no vuelva a la hoguera. En seguida la veréis en la villa", avisó Sandra Barneda a sus compañeras.