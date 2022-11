Un soltero se vuelve loco al conocer a su cita de First Dates: “Mejor que las maravillas”

José Luis y Pepi han tenido una cita cordial, pero a ella no le ha gustado lo que ha visto José Luis se ha quedado triste con las calabazas, pero el amor es así

A veces los solteros en First Dates tienen un flechazo, pero muchas veces no es correspondido por el que tienen delante. Esto es lo que le ha pasado a José Luis, un soltero que se ha encontrado con Pepi, una mujer de la que ha quedado prendado nada más verla. Sin embargo, ella, a pesar de su cordialidad, no ha querido saber nada él después de la cena. Si eso le invitaba como amigo a ir a Granada a conocerla. Pero nada más.

Pepi es una mujer sin complejos que se gusta en todos los aspectos. Hacia cuatro años que estaba sin pareja. La razón fue una infidelidad por la cual lo pasó bastante mal. José Luis también se quería diciendo que era “Amable, trabajador, cariñoso, honrado y buena persona”. Por tanto estábamos ante dos solteros que podían tener algo en común. No obstante, no ha sido así de ninguna manera.

José Luis estaba encantado, no ha dudado en decir que Pepi era “una mujer maravillosa”. Los piropos de poco le han servido, ya que ella le ha dado calabazas a la primera de cambio, ya que no le gustaba físicamente.