El soltero que se ha presentado en First Dates como un hombre "muy patriota"

Raúl, antiguo militar, se ha presentado en First Dates diciendo que era muy patriota Su cita, Sandra, no ha encontrado una sintonía con él y se ha cerrado en banda

Raúl se ha presentado en First Dates buscando a alguien que le diera mucho amor y que compartiera alguno de sus gustos. Para tal misión se ha presentado Sandra, un soltera que buscaba lo mismo que él. No obstante, las diferencias entre ambos han asomado muy pronto y ella ha decidido cerrarse en banda no queriendo seguir conociéndole en una segunda cita fuera del programa.

Raúl era un hombre que se ha presentado ante Carlos Sobera como "muy patriota". Hace años había sido militar y eso, decía él, le hacía ser más amante de su patria. Así mismo cuando ha llegado el tema de las ideologías ha afirmado que era una personas "ideológicamente de derechas". Pese a su presentación, a Sandra no le ha llamado nada la atención lo que ha visto.

Este exmilitar y patriota deberá volver de nuevo a First Dates si quiere encontrar a alguien con quien sea más compatible, ya que con Sandra no ha tenido ni una oportunidad.