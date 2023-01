Soltera queda boquiabierta al ver a su soltero haciendo "el gusano" en First Dates

Sergio y Paloma no han congeniado demasiado bien dentro de First Dates Los dos solteros han tenido una cita cordial en el restaurante, pero nada más

Paloma y Sergio han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial dentro de First Dates. La verdad es que a pesar de que la velada no ha ido mal del todo, ambos querían y buscaban otra cosa en una pareja. Todo ha empezado de manera sorpresiva para ella, que cuando ha llegado al restaurante se ha encontrado con su soltero haciendo el gusano desde arriba, un paso de baile de discoteca muy atrevido. Claro, Paloma se ha quedado boquiabierta.

"Es muy difícil lo que ha hecho" ha comentado ella. Sin embargo, la verdad es que Sergio no le ha entrado por el ojo, no le ha gustado su físico, aunque ha aceptado cenar con él. Dentro ya del restaurante los dos han descubierto que ni si quiera estaban buscando lo mismo en una persona. Ella estaba casada, separada por la distancia, y él no buscaba nada concreto. Una chica que le hablara de sentimientos y le atrapara según ha contado.

Con tales diferencias, la verdad es que los dos en la decisión final ya lo tenían claro. Él quería repetir, pero ella le ha dado calabazas y se ha vuelto por donde había venido. A Sergio no le ha funcionado "el gusano", una pena.