¡Un reportero francés sufre una bomba de Rusia en pleno directo!

Hubo una gran confusión en el plató tras el incidente El reportero se encontraba cubriendo el conflicto

Un reportero francés vivió en sus carnes y en pleno directo un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Druzhkivka, Donestk. El periodista estaba dando una última hora en la zona del Donbass cuando todo a su espalda explotó.

Sucedió durante una emisión del programa 'Quotidien' de la televisión gala. Las imágenes posteriores al ataque daban fe de la crudeza de la explosión, dejando un rastro de fuego y destrucción en la zona donde pasó.

🇷🇺🇺🇦| Video of a Russian strike on the town of Druzhkivka in Donestk oblast while the French TV show Quotidien was filming the scene live



Geolocation : 48.6140742, 37.5268040#Russia #Ukraine pic.twitter.com/ZODIBOHIBE