Una reportera se hace viral por su curiosa forma de proteger un micrófono

Kyla Galer ha sido la protagonista de un momento que ha triunfado en las redes sociales mientras informaba del huracán Ian

El huracán Ian lleva varios días sacudiendo la costa oeste de Florida, en Estados Unidos, y los reporteros de la zona están haciendo grandes esfuerzos para poder informar de lo que sucede. En circunstancias tan extremas, los periodistas han de agudizar el ingenio para protegerse a sí mismos y para proteger su equipo. Este ingenio es el que ha provocado que una reportera se haga viral.

Kyla Galer, periodista de la cadena local NBC2, se encontraba en Fort Myers, donde el huracán ya había tocado tierra mientras ella se disponía a informar de ello. Cuando se encendió la cámara, Kyla apareció con el micrófono cubierto por un preservativo.

NO WAY! 🚨 WBBH-TV reporter Kyla Galer protecting her microphone with a condom during Hurricane Ian coverage. 😳😳😳#wbbhtv #kylagaler #hurricaneian #weathercloud #weather #hurricane #florida #condom @kylagaler pic.twitter.com/xybe0KyWxX