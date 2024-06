El reto que Laura Madrueño ha lanzado a Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda en 'Supervivientes'

Quedan pocos días para que se celebre la final de 'Supervivientes 2024'. El concurso de Mediaset está en su momento más importante, antes de decidir al ganador del programa. No obstante, aunque todavía no haya terminad, la cadena ya tiene en mente la próxima edición de 'Supervivientes All Stars'.

En este contexto, Laura Madrueño, ha lanzado un reto a Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda. Durante la última prueba, la presentadora de Cayos Cochinos se ha animado y ha hecho una insólita petición a Barneda. "Oye, Sandra, ¿te animarías a hacer un reto o un duelo contra mí?", decía desde Honduras.

"¿Contra ti? Cuando quieras, aquí te espero. Pero tendría que volar a Honduras. Tendríamos que estar los tres, Jorge también tendría que estar, y Carlos", aseguraba la comunicadora desde el plató de 'Conexión Honduras'. Ante la afirmación, Madrueño tiraba de humor: "Yo a Jorge ya le he dicho que el dejo todos los vestidos de flecos".

Después de este cruce de intenciones entre presentadoras, algunos espectadores sospechan que la final de esta edición de 'Supervivientes 2024' se celebrará directamente en Honduras. De esta forma, Jorge Javier Vázquez viajaría hasta allí.