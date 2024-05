Pablo Motos resuelve la mayor duda de 'El Hormiguero': ¿seguirá Tamara Falcó pese a su fichaje por Mediaset?

Uno de los grandes titulares que nos ha dejado la actualidad informativa televisiva ha sido el inesperado fichaje de Tamara Falcó por parte de Mediaset, el grupo de comunicación enemigo de la cadena en la que trabajaba hasta el momento.

La colaboradora de El Hormiguero y marquesa de Griñón se marchará a la competencia para sustituir a Edurne durante la nueva temporada de 'Got Talent España'. ¿Afectará esta situación a su empleo en 'El Hormiguero'?

En el programa de ayer, Pablo Motos recibió a Tamara Falcó explicando que hay rumores de que no trabajará más en el programa, a lo que ella respondió: "¿me vas a echar?", a lo que el presentador respondió sin dudar: "no, no, seguirísimo". Una conversación de lo más escueta que parece dejar caer que Tamara Falcó continuará en El Hormiguero, pese a que también estará presente en la competencia con Got Talent España.

Avanzado el programa, antes de que hablaran las 'hormigas' del programa, Tamara Falcó no ha dudado en darle un abrazo enorme a Pablo Motos. El presentador, con el paso de los años, se ha convertido en algo más que un jefe; en un buen amigo que siempre está en las buenas y en las malas.

Trancas y Barrancas no han dejado escapar la oportunidad de insistir en la idea de un posible despido, a lo que Tamara ha respondido con rotundidad: "bueno, pero las otras dos chicas también tienen otros programas", en referencia a Nuria Roca y Cristina Pardo. La única diferencia es que estas dos presentadoras se encuentran trabajando en exclusiva para Atresmedia, pero por lo pronto, Tamara Falcó compaginará su presencia en amos grupos de comunicación.