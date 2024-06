¿Cuándo anunciará el Real Madrid a Kylian Mbappé?

El Real Madrid alzó su 15ª Champions al cielo de Wembley el pasado sábado y cerró de la mejor manera posible la temporada oficial. Por ello, es momento de mirar hacia adelante y empezar a pensar en el nuevo curso. Un nombre resalta por encima del resto de casos pendientes: Kylian Mbappé.

El delantero francés decidió no renovar su contrato con el Paris Saint-Germain y es sabido por todos que su nuevo club será el Real Madrid. Falta, sin embargo, la oficialidad de su incorporación. Según informa 'As', el anuncio llegará esta semana de forma inminente y desde Francia, incluso, apuntan a que podría ser hoy mismo.

En esta misma línea, informó el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano con su ya clásico 'here we go', en el que apuntaba que Mbappé será nuevo jugador del Real Madrid. Añadía que todos los documentos del traspaso estaban firmados, sellados y completados. Un secreto a voces, vaya.

Ahora falta encontrar un hueco en la agenda del Real Madrid y de Kylian que les permitan llevar a cabo una presentación en el Santiago Bernabéu a bombo y platillo. A pesar de que se sondeaba la opción de hacerlo en los próximos días, finalmente, ya se realizará en julio, cuando la selección francesa haya finalizado su participación en la Eurocopa 2024.