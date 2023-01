Marina, de 'La Isla de las Tentaciones', se arrepiente de su operación de pecho: "se me ve una cantidad desproporcionada".

"Ahora se me ve desproporcionado el pecho" Enseña el pecho que tenía antes de pasar por el quirófano

La isla de las tentaciones 6 acaba de estrenarse en Telecinco, con la emisión de la primera gala y su primer debate. Pero los concursantes de anteriores ediciones siguen dando mucho de lo que hablar, siendo Marina García una de las que mejor han aguantado el vendaval que protagonizó tras su salida del formato.

En esta ocasión, la influencer ha aprovechado la ocasión para comentar que no se encuentra contenta con el resultado de un retoque estético en concreto.

Marina entró en el quirófano para hacer desaparecer algunas intervenciones que se había hecho tiempo atrás en el rostro, y lo cierto es que en su momento se quedó bastante satisfecha por tener una cara más natural. Sin embargo, se arrepiente de haberse operado los pechos, tal y como ella misma ha contado a través de su perfil de Instagram:

"Mi pecho antes de operarme. Volvería a él con los ojos cerrados. Casi nada no, no tenía nada, pero a día de hoy seguro tendría un poco más, lo justo y necesario", explica junto a una fotografía de ella en el pasado. La joven se operó con tan solo 20 años, y al estar ahora más delgada, "se me ve una cantidad desproporcionada".

El gran problema con los pechos de Marina, según la influencer relata, es que "se me han caído y separado mucho, se me marca el borde de la prótesis en la piel". ¿Qué hará en este caso? Acudirá a una clínica que le han recomendado para que le asesoren acerca del proceso para recuperar un pecho natural.