Jorge Javier Vázquez llama aburridos a los colaboradores de Sálvame

"Me caía de sueño", asegura el presentador de Sálvame Por esta razón, ha regresado un tanto revolucionado de sus vacaciones

Viernes Deluxe cosechó ayer un escaso 10,4% de share, reuniendo tan solo a 900.000 espectadores frente a la pantalla. Es evidente que existe una crisis de audiencia en Telecinco, y Sálvame es uno de los formatos más afectados. Menos mal que Jorge Javier Vázquez, su presentador, es consciente de ello, porque aprovechando el polígrafo de ayer a Belén Esteban y Kiko Matamoros, no dudó en llamar aburridos a la inmensa mayoría de colaboradores.

"He venido muy acelerado [...] porque en algunos momentos el programa parece un tanatorio. O le echas un extra de energía o realmente te contagia lo chafados que estáis en algunos momentos. Yo acabo agotado. El jueves estaba de pie con el bastón ese que me caía de sueño", aseguró el presentador, quien no dejó títere con cabeza, dejando caer que si Sálvame pasa por una crisis, es por este problema.

Para él, un problema es que hay que "tirar del carro, pero mucho. Hay colaboradores que directamente no hablan. O te aceleras e intentas contagiar el ritmo o te dejas llevar por la corriente". Él lo que quiere es dejarse llevar por la corriente, y por supuesto, "que el programa continúe". Ahora bien, ¿está la audiencia de acuerdo con esta reflexión de Jorge Javier Vázquez? ¿O es una clara exageración? Él tiene claro que una de las personas que actúa de esta forma es Carmen Borrego: "lo peor que se puede hacer es dejarse llevar por la dejadez [...]. Es un programa que está vivo y tienes que estar a pecho descubierto y mojándote aunque el tema no vaya contigo".